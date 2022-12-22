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Hatay'da 135 kilogram kıyılmış tütün yakalandı

Hatay'da 135 kilogram kıyılmış tütün yakalandı

Bir iş yerinde yapılan aramada 96 bin adet makaron ve 135 kilogram kıyılmış tütün ele geçirilirken adreste bulunan şüpheliye ceza uygulandı.