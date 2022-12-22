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- Hatay'da 135 kilogram kıyılmış tütün yakalandı
Hatay'da 135 kilogram kıyılmış tütün yakalandı
Bir iş yerinde yapılan aramada 96 bin adet makaron ve 135 kilogram kıyılmış tütün ele geçirilirken adreste bulunan şüpheliye ceza uygulandı.
- 22.12.2022 - 15:09
- Güncelleme : 22.12.2022 - 15:16
Hatay’ın İskenderun ilçesinde, kaçakçılık olaylarının önlenmesine yönelik çalışmalar başlatıldı.
Çalışmalar kapsamında İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü KOM Grup Amirliği ekipleri, şüphelendikleri adresi fiziki ve teknik takibe aldı.
Araştırmalar sonrasında, Dumlupınar Mahallesi'nde bulunan iş yerinde bandrolsüz ve faturasız sigara satışı yapıldığını tespit etti.
135 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi
Adreste yapılan aramada 85 bin adet boş, 11 bin adet sarılmış makaron (sigara kağıdı) ve 135 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi.
Şüpheliye işlem yapıldı
İHA'nın haberine göre, olayla ilgili olarak İ.Ö. hakkında adli işlem yapıldı.