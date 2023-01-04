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    Hatay’da 23 kaçak göçmen kasaların arasından çıktı

    Hatay’ın merkez ilçesi Antakya’da, ülkeye yasa dışı yollarla giriş yapan 23 göçmen ve bu göçmenleri geçiren kaçakçı suçüstü yakalandı.
    • 04.01.2023 - 10:13
    • Güncelleme : 04.01.2023 - 11:29
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    Hatay’da 23 kaçak göçmen kasaların arasından çıktı

    Güvenlik güçlerinin yurda kaçak girmeye çalışan göçmenlere yönelik çalışmaları sürüyor.

    Son olarak Hatay İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ile Antakya Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından müşterek olarak Avsuyu Mahallesi'nde planlı istihbarat faaliyeti çerçevesinde şüphe üzerine durdurulan araçta yapılan aramada, kasaların arasında saklanan Suriye uyruklu 23 kişi, ülkelerinden yasa dışı yollarla ülkemize girdiği tespit edilerek yakalandı.

    Yasa dışı yollarla geçiş yapmalarına imkan sağlandı

    Göçmenler ile yapılan görüşme sonrasında M.A. isimli şahıs tarafından sınırdan yasa dışı yollarla geçiş yapmalarına imkan sağladıkları öğrenildi.

    İHA'nın aktardığına göre M.A. isimli şüpheli gözaltına alındı.

    Hatay’da 23 kaçak göçmen kasaların arasından çıktı ViDEO

    Hatay’da 23 kaçak göçmen kasaların arasından çıktı #1

    Hatay’da 23 kaçak göçmen kasaların arasından çıktı #2

    Hatay’da 23 kaçak göçmen kasaların arasından çıktı #3

    Hatay’da 23 kaçak göçmen kasaların arasından çıktı #4


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