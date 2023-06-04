Hatay'da ağır hasarlı 4 katlı bina kendiliğinden çöktü
AA

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde, ağır hasar alan 4 katlı kendiliğinden yıkıldı.

Bina tehlikeli görülerek önceden boşaltılmıştı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin ardından boşaltılan Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Caddesi'ndeki bina kendiliğinden çöktü.

Vatandaşların ihbarıyla bölgeye AFAD, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kimse zarar görmedi

Enkazda inceleme yapan ekipler, enkazda kimsenin olmadığını belirledi.

Hatay'da ağır hasarlı 4 katlı bina kendiliğinden çöktü

Enkaz kaldırılacak

Çevresinde önlem alınan enkazın kaldırılması için çalışma başlatıldı.