Hatay'da ağır hasarlı 4 katlı bina kendiliğinden çöktü Kahramanmaraş merkezli depremlerden yara alan Hatay'da ağır hasarlı bir binanın çöktüğü bildirildi. Verilen bilgiye göre, Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde yıkılan binada kimse bulunmuyordu.

AA Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde, ağır hasar alan 4 katlı bina kendiliğinden yıkıldı. Bina tehlikeli görülerek önceden boşaltılmıştı. Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin ardından boşaltılan Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Caddesi'ndeki bina kendiliğinden çöktü. Vatandaşların ihbarıyla bölgeye AFAD, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kimse zarar görmedi Enkazda inceleme yapan ekipler, enkazda kimsenin olmadığını belirledi. Enkaz kaldırılacak Çevresinde önlem alınan enkazın kaldırılması için çalışma başlatıldı.