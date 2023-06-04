Hatay'da ağır hasarlı 4 katlı bina kendiliğinden çöktü

AA
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde, ağır hasar alan 4 katlı bina kendiliğinden yıkıldı.
Bina tehlikeli görülerek önceden boşaltılmıştı.
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin ardından boşaltılan Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Caddesi'ndeki bina kendiliğinden çöktü.
Vatandaşların ihbarıyla bölgeye AFAD, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Kimse zarar görmedi
Enkazda inceleme yapan ekipler, enkazda kimsenin olmadığını belirledi.
Enkaz kaldırılacak
Çevresinde önlem alınan enkazın kaldırılması için çalışma başlatıldı.