Hatay'da ağır hasarlı evlerden eşya tahliyesi devam ediyor Depremin vurduğu Hatay'da ağır hasarlı evlerine giren vatandaşlar eşya tahliyelerini sürdüyor. Evlerden eşyalarını çıkaran vatandaşlar genelde köylerine götürüyor.

İHA

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından 2 aydan fazla zaman geçti...

Yıkıcı depremlerin ardından binlerce ev enkaz yığınına döndü.

Büyük bir coğrafyada hissedilen deprem 17 ili vurdu.

Vatandaşlar yaşanan depremlerin ardından yaralarını sarmaya çalışıyor.

Depremin vurduğu ve en yıkıcı etkilerin olduğu Hatay’ın Antakya ilçesinde, bir yandan yıkılan binaların enkazları kaldırılırken diğer yandan da ağır hasarlı binaların yıkımı sürüyor.

Henüz yıkım sırası gelmeyen ağır hasarlı binalarda ise eşyaların tahliyesi gerçekleştiriliyor.

"Eşyaları da köye götürüp çadırın içine koyacağım"

24 yıldır yaşadıkları 6 katlı binadaki evlerinden eşyaların bir kısmını çıkarabildiklerini söyleyen 56 yaşındaki depremzede Fatma Kaplan şöyle dedi:

Yatak, yorgan ve beyaz eşyaları çıkardık. Mobilyalarımız kaldı. Şu an kızlarımın yanında yaşıyorum. Bu eşyaları da köye götürüp çadırın içine koyacağım. Binamız da bu hafta içerisinde yıkılacak.

"Hiçbir gelirimiz yok"

13 yıl önce gelin geldiği ağır hasarlı apartmanındaki evde bulunan eşyalarını çıkaramadığını belirten bir çocuk annesi Nuran Yunus (50) ise şu ifadeleri kullandı:

Eşyalarım olduğu gibi evin içerisinde duruyor. Biz çok zor durumdayız ve mağduruz. Eşimin sigortası, işi yok. Hiçbir gelirimiz yok. Evsiz de kaldık. Ailemin yanında köyde kalıyorum.

"Ya dükkan, ya ev kiralıyor ya da köylere gidiyorlar"

Ağır hasarlı bir binadan eşyaların tahliyesini gerçekleştiren bir nakliye firmasının çalışanı olan Muhammed Yıldırım da şunları söyledi: