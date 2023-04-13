Hatay'da bina yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları 59 mahallede sürdü
AA

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen Hatay'da, ekipler hasarlı binaların yıkımını sürdürdü.

kaldırma çalışmalarına da devam eden ekipler, bu alanlardaki molozları kamyonlara yükleyerek belirlenen alanlara götürdü.

Enkaz ve molozlar ıslatıldı

İtfaiye ekipleri, yıkım ve yükleme sırasında toz olmaması için enkaz ve molozları ıslattı.

Bina sakinleri yıkımı izledi

Bazı bina sahipleri de enkazdan çıkacak eşyalarını bulabilmek için bina önlerinde ve çevresinde bekledi.

Güvenlik güçleri ise yıkım yapılan binaların çevresinde önlem aldı.

Hatay'da bina yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları 59 mahallede sürdü
Hatay'da bina yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları 59 mahallede sürdü
Hatay'da bina yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları 59 mahallede sürdü
Hatay'da bina yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları 59 mahallede sürdü