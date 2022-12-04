Hatay'da DEAŞ operasyonu: 7 gözaltı

DEAŞ terör örgütüne bağlı hücre yapılanması içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edilen şüphelilere yönelik operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.

Hatay'da DEAŞ terör örgütüne bağlı hücre yapılanması içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edildi.

Teknik ve fiziki takip sonrasında hücre yapılanması içerisinde faaliyet gösteren kişilere yönelik operasyonun düğmesine basıldı.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) İstihbarat Başkanlığı koordinesinde, Hatay Emniyet Müdürlüğü TEM ve Özel Harekat Şube müdürlükleri ile Jandarma Komutanlığı ekiplerinin katılımıyla DEAŞ terör örgütüne bağlı hücre yapılanması içerisinde faaliyet gösteren kişilere yönelik operasyon düzenlendi.

7 şüpheli gözaltına alındı

Operasyon kapsamında Reyhanlı'da 5 ve irtibatlı oldukları Mersin'de ise 2, toplam 7 örgüt mensubu düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Yaşam malzemesi ve mühimmat ele geçirildi

DHA'nın haberine göre, operasyon kapsamında ekiplerin aramalarında, Yayladağı ilçesindeki kırsal alanda gizlenmiş vaziyette 3 adet ruhsatsız tabanca, 146 adet fişek, 1 adet dürbün, 5 adet uyku tulumu, sargı bezi, enjektör, bıçak, pense ve yaşam malzemeleri ele geçirildi. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda ise 9 adet cep telefonu, 6 adet sim kart, hafıza kartı, flaş bellek, çadır, kampet ve şase numarası kazınmış motosiklet ele geçirildi.