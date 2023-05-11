Hatay'da deprem konutları yükselmeye başladı Kahramanmaraş'ta yaşanan ve Hatay'da da yıkıma neden olan deprem sonrası yaralar sarılmaya devam ediyor. Hatay'da yapılan deprem konutları yükselmeye başladı. 3 blokun neredeyse tamamlandığı projede, çalışmalar 3 vardiya şeklinde devam ediyor.

İHA

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremin yarattığı en büyük yıkım Hatay'da gerçekleşti.

Kentin birçok noktasında yıkımlar meydana gelirken, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ) kolları sıvadı.

Hatay'da hızla başlayan konut yapımı devam ederken, Altınözü ilçesinde inşası devam eden 20 bloklu 364 konut için 612 personel, 3 vardiya şeklinde çalışmalarını sürdürüyor.

Bölgede yapılan çalışmalar drone ile görüntülendi. 4 blokta kaba inşaatının tamamlandığı görülürken, diğer blokların zemini için kazı ve demir yerleştirme çalışmalarının devam ettiği görüldü.

"Konutları kısa sürede bitirip, teslim edeceğiz"

İdari İşler Müdürü Abdülgani Sağır, Altınözü ilçesinde deprem konutlarının yapımına hızla devam ettiklerini bildirdi. Bu bölgede 20 bloklu 364 daire inşa edeceklerini dile getiren Sağır, “ Proje içinde bir de iş merkezi olacak. 1.5 aydır 3 vardiya şeklinde 612 personelle çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

En kısa sürede konutları bitirip, depremzede vatandaşlarımıza teslim etmek istiyoruz.

Depreme dayanıklı şekilde inşa ediliyor. 4 blokumuz neredeyse bitme aşamasında. Sıcak havada zorlu bir mesaimiz var. Tam hız devam ediyoruz, kısa sürede inşaatı bitirmeyi hedefliyoruz.” dedi.

Hatay'da 9 bin 264 konut olmak üzere toplamda, 250 bin 862 konut ve köy evi yapılacak.