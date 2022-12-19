Hatay'da deprem sonrasında 6 ev mühürlendi

Kentte dün akşam saatlerinde meydana gelen 4.8 büyüklüğündeki depremin ardından hasar tespit çalışmaları sonrasında 6 ev mühürlenerek kullanıma kapatıldı.

Hatay'da dün 21.13'te saatlerinde meydana gelen 4.8 büyüklüğündeki deprem meydana geldi.

Depremin ardından başlatılan hasar tespit çalışmaları devam ediyor.

11,67 kilometre derinlikte meydana gelen depremden dolayı Kırıkhan ilçesindeki birçok evde hasar oluştu.

6 ev mühürlendi

Hasar tespit edilen evler boşaltılarak belediye ekiplerince mühürlendi.

İncelemelerin sürdüğü Kırıkhan ilçesindeki Özyörük Mahallesi’nde 6 ev boşaltılarak mühürlendiği bildirildi.

"Depremin ardından 20’nin üzerinde bir ihbar aldık"

Depremden dolayı ilçede büyük bir panik yaşandığını söyleyen Kırıkhan Belediye Başkanı Ayhan Yavuz, "Süresi kısa bir depremdi. Allah esirgesin eğer süre biraz daha uzun olmuş olsaydı, gördüğümüz binaların belki hiçbiri yerinde olmayacaktı. Kullanılamaz halde olan binalarımızda hasar tespit çalışmalarımız sürüyor.

Bazı evleri biz resmi olarak mühürledik. İnşallah bundan sonraki süreç içerisinde de tedbirlerimiz daha ciddi bir şekilde alırız diye düşünüyorum. Dün akşam depremin ardından 20’nin üzerinde bir ihbar aldık. Gece saatlerinde 6 evi mühürledik. Bugün de gelen ihbarlar var, bölgede çalışmalarımız devam ediyor." dedi.

"Her yer zarar görmüş"

Mahalle sakini Fatma Deveci korktukları için sokakta sabahladıklarını söyledi. Mahalle halkından Elif Şahin ise "Eşim de, ben de rahatsızım. Çok korktuk, her yer zarar görmüş." diye konuştu.

"Depremden dolayı çatlaklar oluştu"

DHA'nın haberine göre, Mustafa Şahin de "Depremden dolayı çatlaklar meydana geldi. Evin girişindeki istinat duvarı yıkılmak üzere." dedi.