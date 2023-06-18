Hatay'da depremde evi yıkılan 91 yaşındaki Fatma Nine evine kavuştu Kahramanmaraş merkezli depremlerde ata yadigarı köy evi yıkılan 91 yaşındaki Fatma Nine'ye verilen söz tutuldu. 2 ay gibi kısa bir sürede Vatan Vakfı'nın desteğiyle tamamlanan ev, bugün Fatma Nine'ye teslim edildi.

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Türkiye'yi derinden sarsan Kahramanmaraş ve Hatay merkezli depremler, 50 binden fazla canımızın yitirilmesine neden oldu.

10 binlerce insanın hem yakınlarını, hem de evlerini kaybettiği "asrın felaketi" sonrası devlet ve milletçe el ele, yaraları sarmaya devam ediyoruz..

İlk günden bu yana depremzede vatandaşların yanında olan devlet, 1 yıldan az bir sürede yeni konutların yapılacağı sözünü verdi..

Çalışmalar tüm hızıyla sürerken, verilen sözler de bir bir yerine getiriliyor..

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar, depremden etkilenen illerden biri olan Hatay'a gitti.

Fatma Neneye verilen söz tutuldu

Burada ata yadigari köy evi yıkılan 91 yaşındaki Fatma Nine'ye söz veren Birpınar, 2 ay gibi kısa bir sürede evi tamamladı.

Vatan Vakfı'nın desteğiyle tamamlanan evine götürülen Fatma Nine, mutluluğunu şu ifadelerle dile getirdi:

Allah hakkınızda hayırlısını versin. Hepinizden Allah razı olsun. Milletimize devletimize zarar vermesin. Helal kısmetler versin hepinize.

Vatan Vakfı, ilk günden beri depremzedelerin yanında

2007 yılından beri faaliyet gösteren Vatan Vakfı, depremin etkilediği 12 ilde fedakarca çaba gösteren birçok STK gibi depremzedelere bir nebze olsun acılarını unutturmaya çalışıyor.

Vakfın bugüne kadar yaptığı yardımlardan bazıları ise şu şekilde sıralandı;



Barınma

270 adet yaşam konteyneri

6 bin 500 adet yatak

Bin adet ranza

3 bin adet yastık ve yorgan

5 bin adet battaniye

3 bin adet elektrik, ısıtıcı

Bin adet uyku tulumu

Bin adet nevresim

500 adet kanepe

300 adet tüp

600 adet çadır

Bin 400 adet odun

5 adet tuvalet ve banyo

3 adet yönetim konteyneri

4 bin adet odun sobası

Araç ve ekipman

50 adet matkap

50 adet spiral kaynak makinası

50 adet kaynak gözlüğü

100 adet matkap ucu

200 adet spiral taşı

4 adet ağaç kesme motoru

500 adet tornavida seti

50 adet hilti

300 adet ışıklı baret

Gıda ve beslenme

2 tır çikolata

40 tır kumanya

Bin 900 ton içme suyu

50 bin adet meyve suyu

1 tır bebek maması

2 tır sucuk

5 tır karışık gıda

1 adet tam teşekküllü mutfak

2 tır kahvaltılık gıda

Giyim ve oyuncak

250 bin adet çorap

400 adet asker ve polis botu

2 tır iç çamaşırı

3 tır oyuncak

5 bin boyamama kitabı ve kalem

262 adet yaşam konteyneri

2 bin metre kefen bezi

Hijyen-sağlık ve mama

Bin 300 adet ilaç

10 bin adet bit şampuanı

6 tır temizlik malzemesi

3 tır kadın ve çocuk pedi

Bir milyon adet vücut temizleme havlusu

1 ton kedi ve köpek maması