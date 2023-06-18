Türkiye'yi derinden sarsan Kahramanmaraş ve Hatay merkezli depremler, 50 binden fazla canımızın yitirilmesine neden oldu.
10 binlerce insanın hem yakınlarını, hem de evlerini kaybettiği "asrın felaketi" sonrası devlet ve milletçe el ele, yaraları sarmaya devam ediyoruz..
İlk günden bu yana depremzede vatandaşların yanında olan devlet, 1 yıldan az bir sürede yeni konutların yapılacağı sözünü verdi..
Çalışmalar tüm hızıyla sürerken, verilen sözler de bir bir yerine getiriliyor..
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar, depremden etkilenen illerden biri olan Hatay'a gitti.
Fatma Neneye verilen söz tutuldu
Burada ata yadigari köy evi yıkılan 91 yaşındaki Fatma Nine'ye söz veren Birpınar, 2 ay gibi kısa bir sürede evi tamamladı.
Vatan Vakfı'nın desteğiyle tamamlanan evine götürülen Fatma Nine, mutluluğunu şu ifadelerle dile getirdi:
Allah hakkınızda hayırlısını versin. Hepinizden Allah razı olsun. Milletimize devletimize zarar vermesin. Helal kısmetler versin hepinize.
Vatan Vakfı, ilk günden beri depremzedelerin yanında
2007 yılından beri faaliyet gösteren Vatan Vakfı, depremin etkilediği 12 ilde fedakarca çaba gösteren birçok STK gibi depremzedelere bir nebze olsun acılarını unutturmaya çalışıyor.
Vakfın bugüne kadar yaptığı yardımlardan bazıları ise şu şekilde sıralandı;
Barınma
270 adet yaşam konteyneri
6 bin 500 adet yatak
Bin adet ranza
3 bin adet yastık ve yorgan
5 bin adet battaniye
3 bin adet elektrik, ısıtıcı
Bin adet uyku tulumu
Bin adet nevresim
500 adet kanepe
300 adet tüp
600 adet çadır
Bin 400 adet odun
5 adet tuvalet ve banyo
3 adet yönetim konteyneri
4 bin adet odun sobası
Araç ve ekipman
50 adet matkap
50 adet spiral kaynak makinası
50 adet kaynak gözlüğü
100 adet matkap ucu
200 adet spiral taşı
4 adet ağaç kesme motoru
500 adet tornavida seti
50 adet hilti
300 adet ışıklı baret
Gıda ve beslenme
2 tır çikolata
40 tır kumanya
Bin 900 ton içme suyu
50 bin adet meyve suyu
1 tır bebek maması
2 tır sucuk
5 tır karışık gıda
1 adet tam teşekküllü mutfak
2 tır kahvaltılık gıda
Giyim ve oyuncak
250 bin adet çorap
400 adet asker ve polis botu
2 tır iç çamaşırı
3 tır oyuncak
5 bin boyamama kitabı ve kalem
262 adet yaşam konteyneri
2 bin metre kefen bezi
Hijyen-sağlık ve mama
Bin 300 adet ilaç
10 bin adet bit şampuanı
6 tır temizlik malzemesi
3 tır kadın ve çocuk pedi
Bir milyon adet vücut temizleme havlusu
1 ton kedi ve köpek maması