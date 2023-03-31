Hatay'da depremin 2'nci ayına yaklaşılırken yıkım bir kez daha gözler önüne serildi Asrın felaketinden büyük ölçüde etkilenen kentte, enkaz kaldırma ve yıkım çalışmaları devam ediyor.

AA & Ensonhaber Türkiye, 6 Şubat'ta yaşanan deprem felaketinin yaralarını sarıyor. Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremlerden etkilenen 11 ilde hummalı çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Devletin tüm imkanlarının seferber edildiği afet bölgesinde, vatandaşların tüm ihtiyaçları karşılanıyor. Bakanlar, kurumlar, STK'lar, gönüllüler ve Mehmetçik bölgede büyük bir mücadele veriyor. Kalıcı konutların temeli atıldı Öte yandan kentlerde geçici barınma alanları kurulurken, kalıcı konutlar için de söz verildiği gibi harekete geçildi. Bir yandan hasarlı binaların yıkımı yapılıyor, yıkılan binaların enkazı kaldırılıyor, bir yandan da afet konutlarının temeli atılıyor. Yıkımın boyutu... Çalışmaların sürdüğü kentlerden biri de Hatay. Depremden büyük ölçüde etkilene kentte, geniş bir alan yıkıma uğramıştı. Afetin 2'nci ayına yaklaşılırken yıkımın boyutu bir kez daha gözler önüne serildi. İşte o kareler...