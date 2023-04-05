Hatay'da depremin yorgunluğunu tarihi tünelin duvarlarında attılar Depremlerde en büyük hasarı alan Hatay’ın Samandağ ilçesinde bulunan 2 bin yıllık Titus Tüneli hasar görmedi. Tünel deprem felaketine rağmen ziyaretçilerini ağırlamaya devam etti.

İHA

Kahramanmaraş merkezli depremlerin en büyük yıkıma yol açtığı medeniyetler kenti Hatay’da tarihi eserlerin bazıları da hasar gördü.

Roma döneminde sel sularını önlemek için bin esire yaptırılan Titus Tünelinin depremde hasar görmemesi dikkat çekti.

Samandağ'da, dağdan gelen suların taşıdığı kum ve çakılların limanı doldurmasını engellemek için Roma İmparatoru Vespasianus'un emriyle 69 yılında yapımına başlanan ve oğlu Titus döneminde 81 yılında tamamlanan Vespasianus-Titus Tüneli yıkıcı depremde ayakta kaldı.

"Elle yapılan dünyanın en büyük tüneli"

"Elle yapılan dünyanın en büyük tüneli" olarak bilinen 7 metre yüksekliğinde, bin 380 metre uzunluğundaki, esirler tarafından inşa edilen tünelde, depremin izlerine dahi rastlanmadı.

"Yorgunluğumuzu duvarlara bıraktık"

Deprem nedeniyle büyük yıkıma uğrayan Hatay, barındırdığı güzellikleriyle halen daha turistleri ağırlamaya devam ediyor.

Deprem nedeniyle bölgeye gelen gönüllü yardımseverler de Roma döneminde sel sularını önlemek için bin esire yaptırılan Titus Tüneli’ni ziyaret ederek yorgunluklarını adete tünelin duvarlarına bıraktı.

"Burası binlerce yıllık bir yapı"

Ziyaretçilerden Fırat Korkma, "Yarım çalışmaları için Diyarbakır’dan geldim. Bugün de Samandağ’ın güzelliklerini görmek isteriz. Herkese tavsiye ediyoruz. Burası binlerce yıllık bir yapı. Kayayı oymuşlar. Temel olmadığı için sıkıntı yok." derken Sevil Güllüoğlu, "Ankara’dan depremde yardımcı olmak için geldim. Birkaç yeri gezmiştim. Buranın muazzam bir ambiyansı var. Şehrin içinde ne kadar yoğunluğumuz varsa duvarlara bıraktık. Böylesi duvarların içinde insan kendini küçük hissediyor. Keyifli güzel. Bana bir bıçak verseler bir metrekareyi yapmam saatlerimi alır." diye konuştu.