Hatay'da depremlerin ardından yapımına başlanılan devlet hastanesi yükseliyor Kentte yıkılan devlet hastanesinin ardından 22 bin metrekare oturum alanı üzerinde yaklaşık 54 bin metrekare kapalı alana sahip 400 yatak kapasiteli Antakya Devlet Hastanesinin yapımı devam ediyor.

İHA

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'da yaralar sarılıyor..

Kentte depremlerin ardından yeni projeler hızla yükseliyor.

Kalıcı konutların yanı sıra kentte kamu binalarının da temelleri atılıyor.

Depremin ardından yapımına başlanılan Antakya Devlet Hastanesinde çalışmalar hızla sürüyor.

Üçüncü basamak niteliğinde hastane

22 bin metrekare oturum alanı üzerinde yaklaşık 54 bin metrekare kapalı alana sahip 400 yatak kapasiteli hastane; 80 yoğun bakım yatağı, 12 ameliyathane, onkoloji merkezi, kalp ve damar hastalıkları merkezi gibi ileri tedavi hizmetlerinin bulunduğu üçüncü basamak niteliğinde bir hastane olacak.

Havadan görüntülendi

Vinçler yardımıyla çelik konstrüksiyonların parçalarının yerleştirme işlemleri de gerçekleştirilen, onlarca iş makinesi ve yüzlerce personelin hız kesmeden çalıştığı hastane inşaatı havadan görüntülendi.

"10 Mayıs gibi çok yakın bir tarihte tamamlamayı hedefliyoruz"

Öte yandan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da geçtiğimiz günlerde sosyal medya paylaşımında şöyle dedi: