Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'da yaralar sarılıyor..
Kentte depremlerin ardından yeni projeler hızla yükseliyor.
Kalıcı konutların yanı sıra kentte kamu binalarının da temelleri atılıyor.
Depremin ardından yapımına başlanılan Antakya Devlet Hastanesinde çalışmalar hızla sürüyor.
Üçüncü basamak niteliğinde hastane
22 bin metrekare oturum alanı üzerinde yaklaşık 54 bin metrekare kapalı alana sahip 400 yatak kapasiteli hastane; 80 yoğun bakım yatağı, 12 ameliyathane, onkoloji merkezi, kalp ve damar hastalıkları merkezi gibi ileri tedavi hizmetlerinin bulunduğu üçüncü basamak niteliğinde bir hastane olacak.
Havadan görüntülendi
Vinçler yardımıyla çelik konstrüksiyonların parçalarının yerleştirme işlemleri de gerçekleştirilen, onlarca iş makinesi ve yüzlerce personelin hız kesmeden çalıştığı hastane inşaatı havadan görüntülendi.
"10 Mayıs gibi çok yakın bir tarihte tamamlamayı hedefliyoruz"
Öte yandan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da geçtiğimiz günlerde sosyal medya paylaşımında şöyle dedi:
İki katlı çelik konstrüksiyon olarak inşa edilecek bu hastanemizi beraberindeki barınma alanlarıyla birlikte inşallah 10 Mayıs gibi çok yakın bir tarihte tamamlamayı hedefliyoruz.