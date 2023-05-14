Hatay'da depremzede seçmenler dostlarıla hasret giderdi

DHA

Asrın felaketinden en çok etkilenen illerden Hatay'da, saat 08.00'de başlayan oy verme işlemleri, okul bahçelerine kurulan konteynerlerde yapıldı.

Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi için kente dönen depremzedeler, sandık başında yakınları ile hasret giderdi.

Duygusal anlar yaşayan seçmenler, daha sonra Hatay sokaklarını gezdi.

Deprem felaketinin ardından Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki yakınlarının yanına giden Nahide Bayram, şunları söyledi:

Oy kullanmak için geldik. Arkadaşlarımı, komşularımı gördüm. Birbirimizi çok özlemişiz. Çok güzel bir duygu ancak acımız var. Yapacak bir şey yok, düzeleceğiz