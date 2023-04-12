Hatay'da enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor: Günde 15 bin kamyon moloz çıkıyor Afetin büyük ölçüde vurduğu kentte, 13 bin 392 yıkık yapıdan 7 bin 230'nun enkazı tamamen kaldırıldı.

AA & Ensonhaber

Asrın felaketinin üzerinden 2 ay geçti.

Devletin tüm imkanlarının seferber edildiği afet bölgesinde, çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.

Yaraların sarılmaya devam ettiği ve şehirlerin yeniden ayaklandırıldığı kentlerde, yıkılan binaların enkazı kaldırılıyor.

7 bin 230 binanın enkazı kaldırıldı

Depremden önemli ölçüde etkilenen Hatay'da da büyük bir mücadele veriliyor.

Kentte hasar tespit çalışmalarında belirlenen yıkık ya da acil yıkılacak 21 bin 391 binanın 12 bin 836'sında enkaz kaldırma ve yıkım çalışmaları yapıldı.

Buna göre, 13 bin 392 yıkık yapıdan 7 bin 230'nun enkazı tamamen kaldırılırken, bin 252'sinde çalışmalar devam ediyor.

Hasarlı binaların yüzde 60'ı yıkıldı

Acil yıkılması gereken 7 bin 999 yapıdan 5 bin 606'sında yıkım işlemleri tamamlandı, 3 bin 722'sinin de enkazı belirlenen alanlara taşındı.

Bu kapsamda kentte yıkık ve acil yıkılacak yapıların yüzde 60'ının yıkımı gerçekleştirildi, enkazı kaldırıldı.

Yaklaşık 15 bin kamyon moloz taşıyor

Kent genelinde kamu ve özel sektöre ait toplam 3 bin 702 iş makinesi görev yapıyor. Bunların arasında 2 bin 568 kamyon, 985 ekskavatör, 22 yükleyici bulunuyor.

Her gün 14 bin 733 kamyonun hafriyat dökümü yaptığı 26 alana şimdiye kadar taşınan moloz miktarı 4 milyon 654 bin 679 metreküpe ulaştı.

Hafriyat döküm alanlarının doluluk oranı ise yüzde 56 oldu.