Hatay'da geçici barınma merkezi kuruluyor Yüzlerce ailenin barınacağı alandaki yapıların ilk etabının Ramazan Bayramı'na kadar teslim edilmesi planlanıyor.

AA

Hatay, Kahramanmaraş merkezli depremlerden en çok etkilenen yerlerin başında geliyor.

Kentte geniş çapta yaşanan yıkımlar sonrası yaraları sarmak için başlatılan çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.

504 aile barınacak

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) ile Emlak Konut Genel Müdürlüğünce tuğla, prefabrik ve konteynerden oluşan yerleşim birimlerinin kurulumu devam ediyor.

Kırıkhan ilçesindeki inşaat alanında 42 bloktan oluşan 504 ailenin barınacağı yapılar inşa ediliyor.

Kaba inşaatın yüzde 80'i tamamlandı

254 yığma ve 250 prefabrik konutun olduğu alanda, yığma yapılar radyan temel üzerine yapılıyor.

Kırıkhan'da 160'tan fazla işçinin çalıştığı alanda kaba inşaatın yüzde 80, ince işçiliğin ise yüzde 45'lik kısmı tamamlandı.

İlk etap bayrama kadar teslim edilecek

Toplam 27 metrekareden oluşacak konutlarda tuvalet, banyo, mutfak, ebeveyn odası ve salon buluyor.

Samandağ ilçesinde 250, Defne ilçesinde de 250 geçici konutun inşaatı devam ediyor.

Konutların ilk etabının Ramazan Bayramı'na kadar hak sahiplerine teslim edilmesi öngörülüyor.