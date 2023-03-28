Hatay'da görsel şölen! Turnalar gökyüzünü süsledi Göçmen kuş rotalarından biri olan kentte, göç eden turnaların gökyüzünde görsel şölen oluşturduğu anlar kamera ile kayıt altına alındı.

İHA Kahramanmaraş merkezli depremler 11 ili etkiledi. Asrın felaketi olarak isimlendirilen depremlerden en fazla etkilenen il ise Hatay oldu. Yaşanan depremlerin ardından kentte yaşam mücadelesi devam ediyor. Hatay, ilkbaharın gelişinin müjdecisi olan göçmen kuşların rotası üzerinde yer alıyor. Kuşlar göçlerine devam ediyor Birçok kuşun göç merkezleri arasında bulunan Samandağ ilçesinde yeniden göçmen kuşlar görüntülendi. Güneyden ülkeye giriş yapan göçmen kuşlar, Hatay üzerinden kuzeye doğru göçlerini sürdürüyor. Kuşlar gökyüzünde süzüldü Bu çerçevede birçok kuş türüne ev sahipliği yapan Samandağ ilçesinde, göç eden turnaların gökyüzündeki görüntüsü görsel şölen sundu. O anlar kaydedildi Denizin üzerinden rüzgara karşı ilerlemeye çalışan binlerce turna, drone ile de görüntülendi.