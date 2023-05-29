Hatay'da hakaretlerin ardından depremzedelerin tercihi Erdoğan oldu 28'inci Dönem Milletvekili seçimlerinin ardından muhalif seçmenin depremzede vatandaşlara hakaret etmesiyle CHP'nin kalesi gibi görülen Hatay'da ikinci turda sandıktan Erdoğan çıktı.

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Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremleri, 11 ilde büyük yıkıma neden oldu.

Yaşanan depremlerin ardından 50 binden fazla vatandaş hayatını kaybetti.

Tüm Türkiye'nin tek yürek olduğu seçimlerin ardından afet bölgesinde kısa sürede yaralar sarılmaya çalışıldı.

Depremlerin ardından ülkenin gündeminde bir diğer yandan da seçim oldu.

Cumhurbaşkanlığı ve 28'inci Dönem Milletvekili seçimlerinin büyük farkla galibi Recep Tayyip Erdoğan oldu.

Depremzede vatandaşlara kin kustular

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci tura kalmasıyla Erdoğan'ın deprem bölgesinde büyük oranda önde olması muhalif seçmene kin kusturdu.

Depremzede vatandaşların Erdoğan'ı lider olarak seçmesini kabul edemeyen muhalif seçmen, vatandaşlara bir bardak suyu bile haram etti.

Öte yandan ikinci turda tepkisini gösteren depremzede vatandaşlar, büyük yıkımın yaşandığı Hatay'da Erdoğan'ın oylarını artırdı.

Bu zamana kadar CHP'nin kalesi gibi görülen Hatay'da, ikinci tur seçimde muhalif kesimi şaşırtan bir karar çıktı.

Sandıktan Erdoğan çıktı

Sandıktan çıkan sonuçlara göre Hatay'da sandıkların yüzde 100'ü açıldı.

Buna göre Hataylılar "Recep Tayyip Erdoğan" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yüzde 50,11 oranında oy aldığı kentte, Kemal Kılıçdaroğlu'na yüzde 49,89 oy çıktı.

İlk turda yüzde 0,5 farkla Kılıçdaroğlu'nun kazandığı Cumhurbaşkanlığı seçiminde, bu kez Hataylılar tercihini 11 seçimdir kaybetmeyen Erdoğan'dan yana kullanmış oldu.