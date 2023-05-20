Hatay'da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile depremzedeler arasındaki samimi sohbet Depremin ilk anından itibaren bölgeden ayrılmayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Hatay'da yapımı devam eden hastanelerin çalışmalarını inceledi. Gece yarısı depremzedeleri ziyaret eden Bakan Koca'ya ilgi büyük oldu.

İHA

Türkiye'yi derinden sarsan Kahramanmaraş depremlerinin ardından yaralar sarılmaya devam ediyor..

11 ilde 50 bini aşkın kişinin hayatını kaybettiği depremlerde, en çok yıkımın yaşandığı illerden biri de Hatay idi..

İlk andan itibaren bölgede olan devlet erkanı durmadan çalışmaya devam ediyor.

Bu kapsamda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Hatay'daki çalışmaları yakından takip ediyor.

Hatay'a yapılan 300 yataklı Defne Devlet Hastanesi'nin çalışmalarını incelemek üzere bölgeye yeniden gelen Bakan Koca, İskenderun ilçesinde bir çadır kentte depremzede vatandaşları ziyaret etti.

"Sizi ayakta beklemek istedik bakanım, artık uyuyun siz bize lazımsınız"

Bakan Koca ile depremzedelerin arasında samimi sohbet ise kameralara yansıdı. Çocuklarla yakından ilgilenen Bakan Koca'ya vatandaşların ilgisi yoğun oldu.

Gece yarısı Bakan Koca'yı karşılarında gören depremzedeler, "Sizi ayakta beklemek istedik bakanım, artık uyuyun siz bize lazımsınız" diyerek memnuniyetlerini dile getirdiler.

"Kim hastaysa bizi alıp hastaneye götürdüler, Allah razı olsun"

Yapılan hizmetler karşısından Bakan Koca'ya teşekkürlerini ileten bir depremzede, şu ifadeleri kullandı:

Kim hasta dediysek bizi alıp alıp sahra hastanesine götürdüler. Allah razı olsun. Bütün sağlıkçılar bizimle ilgilendi. Sizin geldiğinizi söylediler, bende ‘o adamı ayakta bekleyeceğim’ dedim.

"Uykusuzluktan gözleriniz kan çanağı oldu, Türkiye'yi bırakmadınız tebrik ederim. Sizinle gurur duyuyoruz"

Başka bir depremzede şunları söyledi:

Net yüreğimden geldiği gibi şuan ki hissiyatımla konuşuyorum. Allah sizden razı olsun. Neden o pandemi döneminde dünyada ilki yaşattınız, var olun yürekten söylüyorum.



Gece gündüz uyumadınız bizimle beraber siz o hastalığı yaşadınız. Uykusuzluktan gözlerini kan çanağı oldu. Türkiye’yi bırakmadınız tebrik ederim. Biz sizinle gurur duyuyoruz.

"Dualarımız her zaman sizinle, Cumhurbaşkanımızla, bayrağımızla"

Sık sık önü kesilen Bakan Koca'ya, bir başka depremzede vatandaş ise, şu ifadeleri kullandı:

Sizleri tebrik ediyorum. Allah sizleri başımızdan eksik etmesin. Dualarımız her zaman sizinledir, Cumhurbaşkanımızla, bayrağımızladır. Bu işleri sonunun iyi olacağına hepimiz inanıyoruz. Mevzu artık bayrağa döndü.

"Defne Hastanesi'ni pazar günü açıyoruz"

Vatandaşların bu sözleri karşısında Bakan Koca da şunları söyledi: