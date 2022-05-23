Belen ilçesinde yaşanan orman yangınında şüpheli 2 kişiden 1'i tutuklandı.

Hatay'ın Belen ilçesinde 2 gün önce, bilinmeyen nedenle yangın çıkmıştı.

Sarımazı Mahallesi kırsalında alevlere teslim olan ormanlık alan, kısa sürede tutuştu.

Şehir merkezinden tüten dumanları görülen yangına, Hatay Orman Bölge Müdürlüğü ve Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiyesine ait çok sayıda arasöz ve işçi müdahale etti.

Yangınla 1 saat mücadele edildi

Edinilen bilgilere göre korkutan yangın, ekiplerin 1 saatlik çalışması sonucunda kontrol altına alındı.

Bir diğer yandan yaşanan yangının, vatandaş iddiasıyla kasıtlı olduğu düşünülüyor.

Hatay'daki orman yangınıyla ilgili 1 kişi tutuklandı VİDEO



Şüphelilerden 1'i tutuklandı

'Molotof atıldı' iddiaları sürerken, olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, şüpheli 2 kişiden 1'inin tutuklandığını aktardı.