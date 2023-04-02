Hatay'ın yaraları sarılıyor! Konya Konteyner Kent'te yaşam başladı: Güvenlik binasından çocuk alanlarına.. Depremden önemli ölçüde etkilenen Hatay'da depremzedeleri yalnız bırakmayan Konya Büyükşehir Belediyesi, büyük bir mücadele ortaya koyuyor. Bölgede kurulan 442 kişilik konteyner kentte sosyal donatılara da yer verildi.

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Türkiye, 6 Şubat'tan bu yana deprem felaketleriyle mücadele ediyor.

Kahramanmaraş merkezli yaşanan ve toplamda 11 ilde hissedilen afetin ardından yaralar hızlıca sarıldı.

Devletin tüm imkanlarının seferber edildiği kentlerde, şimdilerde söz verildiği gibi afet konutlarının temelleri atılıyor.

1 yıl içerisinde tamamlanması planlanan konutlar için çalışmalar devam ediyor.

Konya Belediyesi deprem bölgesinde

Bu süreçte tüm imkanlarıyla yardıma giden Konya Büyükşehir Belediyesi de büyük bir mücadele ortaya koyuyor.

Afet bölgesinde hummalı çalışmalar yürüten belediye ekipleri, geçici barınma alanlarında sosyal donatılara da yer verdi.

İlk andan itibaren teyakkuza geçen Konya Belediyesi, ilk olarak sabaha karşı arama-kurtarma ekiplerini bölgeye gönderdi.

Ardından temel ihtiyaçlarla birlikte iş makinelerini harekete geçiren belediye, depremde 2'nci aya girilirken çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor.

Hatay'a 'Konya Konteyner Kent' kazandırıldı

Bünyesindeki tüm imkanlarını seferber eden Konya Büyükşehir Belediyesi, depremden önemli ölçüde etkilenen Hatay'da altyapı, lojistik, mobil mutfak, haberleşme, enerji sağlama, konteyner kent, mobil sağlık araçları gibi çalışmalar yapıyor.

Öte yandan, Konya’daki odalar ve ilçe belediyeleriyle birlikte Hatay’a, 'Konya Konteyner Kent'i de kazandırdı.

Hızlıca tamamlanan konteynerlerin birinci etabına depremzedelerin yerleştiği belirtildi.

"Konteyner kentimizin ilk etabında 442 konteyner bulunuyor"

Bölgede incelemelerde bulunan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, toplam bin konteynerden oluşacak konteyner kentlere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Başkan Altay, şu ifadeleri kullandı:

Konya olarak Hatay’daki çalışmalarımıza aralıksız olarak devam ediyoruz. Şu anda konteyner kentimizin birinci etabındayız. Konya Büyükşehir Belediyesi, Meram, Karatay, Selçuklu belediyelerimiz, Konya Ticaret Odası, Konya Sanayi Odası ve Konya Ticaret Borsası olarak yapmış olduğumuz konteyner kentimizin ilk etabında 442 konteyner bulunuyor. Şu an itibariyle altyapı çalışmaları tamamlandı. Birinci etabın ilk etabına vatandaşlarımız yerleşti. İnşallah burada da 442 ailemizi barındırmış olacağız.

"Hatay’ın yaralarını sarmak için gece gündüz demeden çalışıyoruz"

Konteynerlerin sosyal donatılarla inşa edildiğini belirten Altay, sözlerine şöyle devam etti:

Konteyner kentimizde ayrıca sosyal amaçlar için; sağlık kabini, güvenlik binası, çocuk oyun alanları, mescit ve yapacağımız camisiyle birlikte Konya’ya yakışır bir alan oldu. Hatay’ın yaralarını sarmak için gece gündüz demeden çalışıyoruz, gayret ediyoruz. Ben emeği olan herkese teşekkür ediyorum. Tüm Konyalılardan Allah razı olsun. Onların emekleriyle burada Hataylı kardeşlerimizin yaralarını sarıyoruz.

Depremzedelerden belediyeye ve Konyalılara teşekkür

İçerisinde ev için lazım olan temel eşyaların bulunduğu konteynerlere yerleşen depremzedeler ise kendilerine kucak açan Konya halkına ve konteynerlere yerleşmelerini sağlayan Konya Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.