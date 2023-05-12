Hataylı depremzedeler oy kullanmak için memleketlerine döndü 6 Şubat depremlerinden etkilenerek farklı kentlere yerleşen Hataylı afetzedeler, 14 Mayıs'ta vatandaşlık görevlerini yerine getirmek adına AFAD2ın yol masraflarını karşılamasıyla kente dönmeye başladı.

AA & Ensonhaber

Deprem bölgesi de 14 Mayıs'a hazırlanıyor.

Bu kapsamda afet nedeniyle 11 ilden farklı kentlere yerleştirilen vatandaşlar için harekete geçildi.

Çoğu çevre illerde bulunan Hataylılar, pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinde oylarını kullanmak üzere memleketlerine geri dönmeye başladı.

AFAD masrafları karşıladı

Böylelikle otogarlarda hareketlilik hakim oldu. Deprem bölgesine dönen yolcuların yol masrafları da AFAD tarafından karşılanıyor.

Depremlerden önemli ölçüde etkilenen Hataylılar da görevlerini tamamlamak adına dönüş yoluna geçti.

Hatay Otogarı içerisinde çadırdan oluşturulan tahliye başvuru noktasına gelen vatandaşlar, yol ücretlerini alabilmek için burada kayıt oluşturuyor.

"Oyumuzu kullanıp İstanbul'a döneceğiz"

Halil Azazi isimli vatandaş, depremler yüzünden kentten çıkmak zorunda kaldığını ve seçim için memlekete geri döndüğünü söyleyerek, "Seçim gününde oyumuzu kullanıp geri İstanbul'a döneceğiz." dedi.

Bilet ücretlerinin AFAD tarafından karşılandığını yoldayken öğrendiğini aktaran Azazi, bunun için müracaat yapacağını belirtti.

Mersin'den geldiğini belirten Nasreddin Aşkar da 3 aydır memleketten uzak olduklarını ancak seçimde oy kullanmak üzere Hatay'a geldiğini aktardı.

Aşkar, yol masraflarının da karşılandığını kaydetti.