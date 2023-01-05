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Hataylı şehit Halil Seltan'a veda
Trafik kazasında şehit düşen Piyade Er Halil Seltan, gözyaşları ile son yolculuğuna uğurlanıyor.
- 05.01.2023 - 17:32
- Güncelleme : 05.01.2023 - 17:46
Konya'daki kazada iki kahraman asker şehit oldu.
Karayolundaki sis nedeniyle yaşanan kazada askeri aracın içerisinde bulunan şehit Piyade Er Halil Seltan, ailesini yasa boğdu.
Şehidin naaşı memleketi Hatay'ın Dörtyol ilçesine gönderildi.
Şehide acı veda
Babaevinde helallik alınmasının ardından şehit cenazesi törenin yapılacağı alana götürüldü.
Şehit Halil Seltan, gözyaşları ile son yolculuğuna uğurlanıyor.