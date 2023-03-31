Hava sıcaklıkları mevsim normallerine dönüyor! İstanbullular hafta sonunu güneş ve yağmurla geçirecek Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan hava tahmini raporuna göre, hafta boyunca devam eden soğuk hava dalgasının yurdu terk etmesi bekleniyor.

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Türkiye, kurak bir kışı geride bırakırken ilkbaharda adeta kar ve yağmurla yüzleşti.

Hafta içerisinde yurdun birçok noktasında yağışlı hava etkili oldu.

İstanbul ve Ankara'nın da içinde bulduğu kentlerde, kar yağışı başladı. Öyle ki İç Anadolu ve Akdeniz Bölgeleri'nde yağan kar, kentleri beyaza büründürdü.

Kayganlaşan ve görüş mesafesinin düştüğü yollarda, kazalar da kaçınılmaz oldu.

Hava sıcaklıkları 6-8 derece artacak

Karla mücadele kısa sürerken Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden hafta sonuna ilişkin hava durumu raporu geldi.

Yapılan açıklamada, yurdun büyük bir bölümünde hava sıcaklıklarının mevsim normallerine döneceği belirtildi.

Soğuk havanın cumartesi gününden itibaren etkisini kaybetmesi beklendiği açıklanırken, 5 gün boyunca hava sıcaklıklarının 6-8 derece artacağı kaydedildi.

Nisan yağmurları geliyor

Pazar gününden itibaren ise nisan yağmurları batı bölgelerinde etkili olacak. Marmara bölgesinde de gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Karadeniz ve Ege bölgelerinde de sağanak yağışın etkili olacağı değerlendiriliyor. Ülkenin doğusunda ise güneşli bir havanın hakim olması bekleniyor.

Deprem bölgesinde de sağanak yağışlı bir hava etkili olacak.