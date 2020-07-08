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    Havai fişek fabrikasının 2 sahibinden 1'i tutuklandı

    Sakarya'daki havai fişek fabrikasında meydana gelen patalamaya ilişkin, gözaltına alınan fabrikanın 2 sahibinden biri tutuklandı, diğeri adli kontrolle salıverildi.
    • AA
    • 08.07.2020 - 00:54
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    Havai fişek fabrikasının 2 sahibinden 1'i tutuklandı

    Geçtiğimiz günlerde Sakarya Hendek'te havai fişek fabrikasında patlama meydana gelmesiyle 7 kişi hayarını kaybetti 122 kişi yaralandı.

    Patlamaya ilişkin soruşturma kapsamında, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla dün gözaltına alınan ve jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye getirilen fabrikanın sahibi 2 kişinin savcılık işlemleri tamamlandı.

    Şüphelilerden baba A.R.E.C adli kontrol şartıyla serbest bırakılması, oğlu Y.C. de tutuklanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

    Şüpheli Y.C. "taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan tutuklandı, A.R.E.C. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

    Havai fişek fabrikasının 2 sahibinden 1'i tutuklandı #1

    DAHA ÖNCE DE TUTUKLAMALAR OLMUŞTU

    Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca patlamaya ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan sorumlu müdür A.A, iş güvenliği uzmanı A.B ve ustabaşı E.Ö. ile H.A.V, savcılıktaki sorgularının ardından gece saatlerinde çıkarıldıkları Hendek Sulh Ceza Hakimliğince "taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan tutuklanmıştı.

    Havai fişek fabrikasının 2 sahibinden 1'i tutuklandı #2

    Havai fişek fabrikasının 2 sahibinden 1'i tutuklandı #3

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