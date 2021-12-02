Havalar soğudu, elektrikli ısıtıcılara talep yüzde 40 arttı

Doğalgaz ve kömürdeki yüksek ısınma maliyetlerinden kaçınan vatandaşlar, elektrikli ısıtıcılara yöneldi. Geçen yıl 200 TL fiyatındaki ısıtıcılar bu yıl 300 TL'ye yükseldi.

Denizli’de havaların soğumasıyla özellikle soba ya da doğalgaz kullanmayan vatandaşlar, çareyi elektrikli ısıtıcılarda buldu.

Evlerini ve iş yerlerini daha fazla ısıtmak isteyen kişiler, elektrikli sobalara her geçen gün rağbet gösteriyor.

ISITICI FİYATLARI YÜZDE 50 ARTTI

Isıtıcı satışları firmaların yüzünü güldürürken, elektrikli ısıtıcı fiyatlarında ise geçen yıla oranla yüzde 50 fiyat artışı oldu.

"HAVALARIN SOĞUMASIYLA YÜZDE 40 TALEP VAR"

Denizli’de 25 yıldır başta elektrikli ürünler olmak üzere beyaz eşya satan Murat Koç, havaların soğumasıyla vatandaşın elektrikli ısıtıcı ürünlerine yöneldiğini söyledi.

Isıtıcı ürünlere talebinde yüzde 40’lık artış olduğuna dikkat çeken Koç, "Ben bu işi 25 senedir yapıyorum. Şu an vatandaşın talebi küçük sobalara yönelik. Vatandaşlarımız küçük sobaları daha çok almaya başladı. Büyük iş yerleri ve büyük alanlar için ise büyük ısıtıcı ürünleri satıyoruz. Şu an havaların soğumasıyla yüzde 40 talep var. Tabii havalar daha da soğudukça talep artmaya devam edecek." ifadelerini kullandı.

"200 LİRALIK ÜRÜN 300 LİRA OLDU"

Elektrikli ısıtıcıların kolay taşınabilmesi ve hızlı ısınması nedeniyle insanlar tarafından rağbet gördüğünü anlatan Murat Koç, fiyat artışına da değindi.

Koç, "Bu yıl fiyatlar çok yüksek. Geçen yıl sattığımız ürünlerle arasında yüzde 50’lik fark oluştu. Geçen yıl sattığımız 200 liralık ürün, bu yıl 300 TL oldu. Yüzde 50’ye yakın zamlı oranlar da var. Daha fazla olan ürünler de var. Fiyatlar ürünlerin biraz da modeline göre değişmekte. Vatandaşlar elektrikli ısıtıcılara, hızlı ısınmasından ve kolay taşınabilir olmasından dolayı daha çok talep gösteriyor. Her odaya taşınabilir olması çok önemli bir şeydir.

"ÜZERİNİ ÖRTMEMEK ÖMRÜNÜ UZATIYOR"

Dik ve yatık elektrikli sobalar daha çok tercih ediliyor. Çünkü taşıma kolaylığı bulunmakta. Bu elektrikli ısıtıcıları kullanırken şuna dikkat etmemiz gerekiyor. Bir üstünü örtmemeliyiz. İki devirmemeye dikkat etmeliyiz. Bu cihazların üstü örtmedikten sonra devirmedikten sonra kolay kolay bir şey olmaz. Uzun ömürlü kullanılır. Tasarruf etmek için de en düşük kademede kullanılması avantajlı olur." diye konuştu.













