Hayati Yazıcı: Hayat pahalılığını Türkiye'nin gündeminden çıkartacağız Ekonomik programların hayata geçirildiğini, yakın zamanda da pahalılığı Türkiye’nin gündeminden çıkaracaklarını söyleyen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, “85 milyon Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının tek bayrağı, tek vatanı, tek millet ve tek devleti olduğunun hassasiyeti içerisindeyiz” dedi.

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DHA

Türkiye, pandemi sonrası ekonomik anlamda yıpratıcı günler geçirdi.

Özellikle asrın felaketinin ardından kira başta olmak üzere gıdadan giyime ulaşımdan sağlığa birçok alanda fiyatlar katlandı.

Devlet bu sıkıntıya çözüm bulabilmek adına adımlar atarken, ekonomik paketler hayata geçirildi.

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"Türkiye'nin gündeminden çıkartacağız"

Yine de hayat pahalılığı tam olarak giderilemedi.

Konu AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı’nın da gündemindeydi.

Partisinin Denizli İl Başkanlığı'nı ziyaret eden Yazıcı, “İnşallah Türkiye'nin bugün yaşamakta olduğu enflasyon olarak dinlediğimiz hayat pahalılığından kaynaklanan sorunları da ilgili arkadaşlarımızın açıkladığı program çerçevesinde Türkiye'nin gündeminden çıkartacağız, hedefimiz bu.” dedi.

"Hükümetin hazırlık çalışmaları devam ediyor"

Yazıcı, şöyle devam etti:

Bir taraftan ekonominin gerektirdiği enstrüman ve yöntemleri icra etmek suretiyle çalışmaları sürdürürken, bir taraftan da hayat pahalılığından etkilenen, 'dezavantajlı' denilen kesimlerin satın alma güçlerine destek anlamında imkan ölçüsünde katkı vermeye çalışıyoruz. Bunu belli ölçüde verdik. Veremediklerimiz var. Onlarla ilgili de hükümetin hazırlık çalışmaları devam ediyor. 85 milyon Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının tek bayrağı, tek vatanı, tek millet ve tek devleti olduğunun hassasiyeti içerisindeyiz. Çalışmalarımızı bu çerçevede sürdürmeye devam edeceğiz.

"Belediyeciliği işin ehline vereceksin"

2024 yılında yapılacak olan yerel seçimlerle ilgili de konuşan Yazıcı, sözlerini şöyle sürdürdü: