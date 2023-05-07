Hazal Kaya oyunun rengini belli etti Oyuncu Hazal Kaya, Kemal Kılıçdaroğlu'nun paylaşımını alıntılayıp kalp emojisi ile paylaşarak seçimden önce oyunu kime vereceğini belli etti.

ensonhaber.com Türkiye seçim geri sayımında. 1 hafta kala heyecan dorukta. Sahada siyasiler tüm hızıyla kampanyalarını sürdürüyor. Kamuoyunda da seçim tartışmaları tam gaz devam ediyor. Aday belirleme sürecinde birçok ünlü ismin adaylığı gündeme gelirken bazı isimlerin adaylığı gerçekleşmişti. Hazal'ın oyu belli oldu Son süreçte ise ünlülerin oy tercihleri yavaş yavaş sosyal medya paylaşımları ile ortaya çıkıyor. Ünlü oyuncu Hazal Kaya da onlardan biri oldu. Kaya muhalefetin adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Twitter paylaşımını alıntıladı. Kalp emojisi bıraktı Kaya, Kılıçdaroğlu'nun Organize Sanat Bölgeleri projesi ile sanat camiasına vaatlerini sıraladığı videoyu alıntılayarak kalp emojisi ile paylaştı. Hazal'ın paylaşımı takipçileri tarafından beğenilirken kimi kullanıcılar ise tepki gösterdi. Gözden Kaçmasın Pelin Batu hangi adaya oy vereceğini açıkladı Haberin Detayları