Hazine Bakanlığı'ndan Antalya'daki sel mağdurları için vergi ertelemesi

Demle, Finike ve Kumluca ilçelerindeki mükelleflerin beyanname ve ödeme süreleri 1 ay ertelendi.

Antalya'da yaşanan sel felaketinin yaraları sarılıyor.

Bir yandan şehirde hasar tespit çalışmaları devam ederken bir yandan zarara uğrayanların maddi yardım alması için de adımlar atılıyor.

İHA'nın haberine göre bu kapsamda bir adım da Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan geldi.

Vergi ödemeleri ertelendi

Bakanlık Antalya’nın Demre, Finike ve Kumluca ilçelerinde selden etkilenen mükelleflerin mağduriyetlerinin önüne geçmek amacıyla vergi ödemelerini 1 ay süre ile erteledi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, “Söz konusu bölgeler faaliyet gösteren mükelleflerin Aralık ayı sonuna kadar vermeleri gereken beyanname ve bildirimlerin verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk edecek vergilerin ödeme süreleri 1 ay ertelenmiştir” denildi.



