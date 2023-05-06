Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati: Döviz kurlarının ralli yapmasını gerektirecek bir altyapı yok Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, Mersin'de yapılacak miting öncesinde Türkiye ekonomisi ile ilgili değerlendirmelerde bulunarak, piyasada dövize ihtiyaç olmadığını ve KKM'yi 31 Aralık'tan sonra uzatabileceklerini söyledi.

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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, TGRT Haber'de Gündem Özel programının canlı yayın konuğu oldu.

Bakan Nebati, AK Parti Milletvekili adayı olarak Mersin'deki çalışmalarına değinerek "Mersin'de saha ilgi artarak devam ediyor. Biz burada hizmet etmeye geldik." dedi.

Bakan Nebati, kendisine yöneltilen bir soru üzerine seçimin birinci turda biteceğine inandığını belirtti.

Nebati, "Ekonomi politikalarında değişiklik olacak mı?" sorusuna, "21. Yüzyıla adımını atan bir Türkiye Ekonomi Modeli uyguluyoruz. Biz modelin uygulayıcılarıyız ve yol alırken düzeltmesini yapıyoruz. Ortodoks politikalardan sıyrılıp heterodoks adımlar atıyoruz." şeklinde yanıt verdi.

"Piyasada dövize ihtiyaç yok"

Seçim sonrası piyasalarda ralli olacağı iddialarına da yanıt veren Nebati, şu anda piyasalara ralli yaptıracak bir alt yapı olmadığını belirterek, şu açıklamada bulundu:

Kur Korumalı Mevduat (KKM) 21 Aralık'ta başladı. Son 1 yıl içinde de dövizin nereye gideceği gerçeklikte bir yapıya dayandı. Piyasada dövize ihtiyaç yok. 2,2 trilyona gelmek üzere olan bir bakiye var. 31 Aralık'ta bitecek olan KKM'nin Türkiye ekonomisine olan katkısını zamana yaracak bir seti 15 Mayıs'tan itibaren açıklanacağız. Biz KKM'de önümüzdeki süreçte, aynı enflasyonda olduğu gibi zamana yayarak piyasayı rahatlatacağız. Ve dünyadaki emtia fiyatlarının daha elverişli düşüşlerine göre karar verilecek. Çalışma ile KKM'yi 31 Aralık'tan sonra uzatabiliriz. O zaman fiyatların normale geldiğini göreceksiniz.

"Dayatılan ekonomik programa karşı olan bir model"

Nebati, Batı ülkelerinin faiz politikaları ile ilgili görüşmelerde Türkiye'ye önerdikleri sistemin, kendi ülkelerinde enflasyonu düşürmeye yetmediğini dile getirerek; birçok skeçte de kendileri ile dalga geçildiğini ancak çalışmaların meyvelerinin alınmaya başladığını ifade ederek şu açıklamayı yaptı:

Dayatılan ekonomik programa karşı olan bir modeldir. Muhalefete rest çekiyorum. Yüksek faizin karşılığı yok. Muhalefet faiz artışının istihdamın düşüreceğini biliyor. Biz faizi artırmadan yolumuza devam edeceğiz. Esnaf ve çalışanlar mağdur olmayacak. Büyümeden taviz vermeden enflasyonu düşüreceğiz.

"Faizi artıracak mısınız?"

Nebati, daha önce de belirttiği gibi ünlü ekonomistlere "Faizi artıracak mısınız?" diye sorduğunu ancak net cevaplar verilmediğini de hatırlattı.

"Biz faiz artırımına gitmeyeceğiz."

Nebati, yayın aracılığı ile muhalefete tekrar "Faiz artırımını açıkça destekliyor musunuz, desteklemiyor musunuz? Büyüme ve istihdamla ilişkilerini nasıl açıklanacağını soruyorum ve IMF ile anlaşacak mısınız, anlaşmayacak mısınız?" sorularını yöneterek, "Biz faiz artırımına gitmeyeceğiz." dedi.

Dövizde makas aralığı tartışmaları ile ilgili soruya da Nebati, "Zaman zaman makas farkı piyasada oluşuyor. Spekülatif bir takım operasyon çekiliyor olabilir." şeklinde yanıt verdi.

"Acı reçete uygulanmayacak"

Nebati, enflasyonu düşürmek için acı reçete uygulanıp uygulanmayacağı sorusuna da şöyle yanıt verdi: