Haziran 2022 faizi! Merkez Bankası faiz kararı açıklandı mı, kaç oldu?

Haziran 2022 faizi! Merkez Bankası faiz kararı açıklandı mı, kaç oldu?

Milyonlarında gündeminde "Haziran ayı faizi açıklandı mı, kaç oldu" sorusu yer alıyor. İşte TCMB faiz kararı...

Ekonomi gündeminde faiz kararı var...

Binlerce vatandaş, yatırımcı, iş insanı ve sektöre ilgi duyanlar Merkez Bankası PPK toplantısından çıkacak olan kararı merak ediyor.

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu başkanlığında bugün, yılın altıncı toplantısını gerçekleştiriyor.

Peki, Merkez Bankası faiz kararı açıklandı mı, yüzde kaç oldu? TCMB haziran ayı faizi 2022...

Merkez Bankası haziran 2022 faizi açıklandı mı?

Merkez Bankası faiz kararı 23 Haziran Perşembe günü saat 14.00'te kamuoyuna duyurulacak.