Haziran ayında 16 terör eylemi engellendi

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, haziran ayı aylık bilgilendirme toplantısını gerçekleştirdi. Çataklı, haziranda toplam 16 terör eyleminin engellendiğini duyurdu.

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, güvenlik güçlerinin başarılı operasyonlarının aylık değerlendirmesini yaptı.

Çataklı’nın konuşmasından satır başları şöyle:

“Haziran ayında, içeriğinde İlkbahar/Yaz ve Eren/Abluka’nın da bulunduğu terör örgütü PKK’ya yönelik faaliyetlerimiz kapsamında; kırsal alanda 8’i büyük, 61’i orta çaplı olmak üzere toplam 12 bin 654 kırsal operasyon ve tüm terör örgütlerinin şehirlerde faaliyet yürüten hücre yapılanması ve iş birlikçilerine yönelik bin 421 operasyon yapılmıştır.

Operasyonlarda aralarında 1’i liste dışı, 1’i gri 2’si turuncu, 2’si mavi, kategoride aranan teröristlerin de bulunduğu toplam 142 terörist etkisiz hale getirilmiştir.

Terör örgütlerine yardım/yataklık yaptığı ve örgütlerle irtibatlı olduğu değerlendirilen 2 bin 791 şüpheli gözaltına alınmış ve 405 kişi tutuklanmıştır.

2022 yılı Haziran ayında toplam 16 terör eylemi engellenmiştir.

Demir-Yumruk Operasyonu ile ilgili Ankara merkezli 29 ilde 307 şahıs yakalanmış, 67 şüphelinin yakalama çalışmaları devam etmektedir.

Batı Karadeniz’deki sel olayının ardından 2 bin 786 kişi güvenli alanlara başarılı bir şekilde tahliye edildi. 2 vatandaşımızın arama çalışmalarına devam ediyoruz.

Haziran ayı içerisinde 18 kadın yaşamını yitirdi.

Kayıt altında olan Suriyeli sayısı 3 milyon 648 bin 983... Yılbaşından itibaren 48 bin 233 göçmen sınır dışı edildi. Haziran ayında ise 16 bin 710 göçmen sınır dışı edildi.

HDP Kongresi’nde pankart açma girişimi ile ilgili şu ana kadar 6 yakalama ve gözaltı var.15 şahsın yakalanmasına dönük çalışmalar devam ediyor.

Ümit Özdağ'ın iç savaş çıkacağı iddiasının çok açık iç savaş kışkırtıcılığı olduğunu düşünüyoruz. Ve bununla ilgili suç duyurusunda bulunacağız. Suriyelilerin ülkelerine bayram iznine gidip geri dönüşü söz konusu değil.”