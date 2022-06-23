Haziran enflasyon rakamları açıklandı mı, yüzde kaç?

Haziran ayı enflasyon oranına göre yapılacak zamlar milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor.Haziran enflasyon oranı ne zaman açıklanacak,yüzde kaç olacak sorusu gündemden düşmüyor.İşte cevabı.

Merakla beklenen Haziran ayı enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak sorusu sıkça soruluyor.Türkiye İstatistik Kurumu tarafından her ay açıklanan enflasyon oranı ne olacak,yüzde kaç olacak merakla bekleniyor.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun yapacağı açıklamayı milyonlar yakından takip ediyor.Açıklanacak orana göre memur zammı, emekli zammı ve kira artış oranları gibi birçok hususta beklentiler oluşacak.

HAZİRAN ENFLASYON ORANLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Edinilen bilgiye göre Haziran ayı enflasyon oranları 4 Temmuz Pazartesi günü saat 10:00'da açıklanacak.

Milyonlarca çalışan ve emeklinin gözü bu tarihe çevrilmiş durumda.