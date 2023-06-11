HDP Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde tutumunu değerlendirdi: Aşınmalar meydana geldi Seçimlerin ardından bir araya gelerek sonuçları değerlendiren HDP Parti Meclisleri'nden yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki tutumumuzdan dolayı aşınmaların meydana geldiği" ifadesine yer verildi.

ANKA

Türkiye tarihi seçimini geride bıraktı.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde HDP, aday çıkartamayarak Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu desteklediğini açıkladı.

Seçimlerin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın büyük farkla seçimi geride bırakması muhalefeti kızdırdı.

İttifakların uzun sürede şekillendiği seçimlerin ardından Millet İttifakı destekçilerinden kısa sürede istifa çağrıları yükseldi.

Seçimlerdeki başarısızlıkların nedenini değerlendirmek için bir araya gelen HDP'nin Parti Meclisleri'nde seçim sürecinin ardından sonuçlar değerlendirildi.

Seçim sonuçları değerlendirildi

HDP’nin Parti Meclisleri, cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerinin sonuçlarını değerlendirmek amacıyla 6-7 Haziran’da yaptıkları ortak toplantının sonuç bildirgesini bugün yayınladı.

Seçimlerin ardından özeleştiri sürecine girildiği kaydedilen bildirgede, “Sahici bir eleştiri-özeleştiri süreci ve yeni döneme güç katabilecek yapıcı değerlendirmeler en önemli ihtiyaçtır. Toplantımız, böylesine hayati bir meramın önemli uğraklarından biri olmuştur” denildi.

Başarısızlığın nedenini sıraladılar

Bildirgede, cumhurbaşkanı ve milletvekilliği seçimlerinin eşit ve adil olmayan bir ortamda yapıldığı belirtilerek başarısızlığın diğer nedenleri şöyle sıralandı:

Seçim sonuçlarındaki başarısızlık, adayların belirlenme sürecine, örgütün yetersizliğine, siyasal yaklaşım farklılıklarına, kampanyanın niteliği gibi etkenlere sıkıştırılamayacak kadar yapısaldır.



Sadece HDP ekseninde değil, partiyi oluşturan tüm kurumsal yapıların siyasal, örgütsel ve politik yenilenmeyi sağlamak için bu dönemin muhasebesini yapması kaçınılmazdır.



Sahici ve onarıcı bir eleştiri-özeleştiri sürecinden geçip siyasete taşıdığımız tüm güç ve iradelerle yeniden buluşmak, tazelenmek, hepimiz açısından siyasal bir sorumluluk ve zorunluluktur.



İlkelerde katı, pratikte esnek olma şiarıyla tarihsel mücadelelerin toplamı olan HDP fikriyatında ısrar ederken toplumsal bağları güçlendirecek yeni mekanizmaların inşasında yaratıcı ve esnek olacağız.



Temsili ve orta sınıf siyaset biçimine sıkışmak yerine siyasetin toplumsallaşmasını merkeze alacağız. Önümüzdeki mücadele döneminde toplumsal dinamikleri açığa çıkarmaya daha fazla yoğunlaşacağız.



Parti-halk ve merkez-yerel gibi hiyerarşik ikiliklerle bürokratikleşmiş yapılara, anlayışlara ve yaşamın her alanındaki toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizliklere karşı devrimci kolektif mücadeleyi ve anlayışı esas alacağız.



Bu gidişattan rahatsızlık duyan ve değişimi kaçınılmaz gören her örgütlü yapı, çevre ve kişi ile bu temelde birlikteliklerde ısrar etmek, direniş ve yeniden inşa hattımızın önceliği olacaktır.

"Cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki tutumumuzdan dolayı aşınmaların meydana geldiği"

Üçüncü yolu demokratik ittifaklar ve halkın katılımı ekseninde örmenin, temsil siyasetine dair isabetli eleştirilere çözüm perspektifi sunacağı inancındayız diyek şu ifadeleri kullandı: