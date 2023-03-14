HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar: Bu iktidarı mutlaka değiştireceğiz Partisinin grup toplantısında konuşan HDP'li Mithat Sancar, seçimlere yönelik açıklamalarda bulundu. Sancar, "Birlikte yürüyeceğiz ve bu düzeni bu iktidarla birlikte mutlaka değiştireceğiz" dedi.

Türkiye seçim atmosferine girdi...

Partilerde milletvekilliği için hareketlilik başlarken, bir yandan da ittifaklar şekillenmeye devam ediyor.

Aday sorununu çözen muhalefet kanadında ise HDP'nin durumu merak konusu.

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, partisinin Meclis grup toplantısında gündeme dair açıklamalarda bulundu.

14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladı

Mithat Sancar, konuşmasına 14 Mart Tıp Bayramı’nı kutlayarak başladı.

"Bu iktidarı mutlaka değiştireceğiz"

Seçimlere ilişkin konuşan Mithat Sancar, iktidarın değişeceği vurgusu yaparak şunları söyledi:

İki ay kaldı. 85 milyonun geleceğini kendi rant hırsına bağlayan bu iktidar düzeninden ülkeyi hep birlikte kurtaracağız. Dayanışmada başardığımız gibi, özgür, eşit, çoğulcu bir demokrasiyle beraber yeni yaşam alanlarımızı da inşa edeceğiz. Buna kararlıyız, irademiz ve gücümüz yeter. Birlikte yürüyeceğiz ve bu düzeni bu iktidarla birlikte mutlaka değiştireceğiz. Bundan kimsenin şüphesi olmasın.

"En geniş demokrasi ittifakı için çaba sarf ediyoruz"

En geniş demokrasi ittifakını oluşturmak için çaba sarf ettiklerini söyleyen Sancar şöyle devam etti:

Seçim sürecine yönelik hazırlıklarımız devam ediyor. Seçim tarihi ilan edildiği gün biz hazırız demiştik. HDP kurulduğu günden bu yana demokrasi ittifakı ve üçüncü yol siyaseti üzerinden var oldu. Demokrasi ittifakı çağrımız Emek ve Özgürlük İttifakı'na evrilmiş ve toplumsal ve siyasal olarak büyük karşılık görmüştür. Attığımız her adımda ülkenin demokratik geleceğine bir tuğla koyuyoruz. 14 Mayıs seçimlerine en geniş demokrasi ittifakıyla girmek için her türlü çabayı sarf etmeye devam ediyoruz. Kendi öz gücümüze ve halkımızın sonsuz güvenine sonuna kadar inanıyoruz. Bu güçle seçimleri de yeni bir başlangıcın miladı haline getirmeye kararlıyız.

"Kaynaklar halk için kullanılmıyor"

HDP'li Mithar Sancar'ın TBMM Grup Toplantısı'nda öne çıkan açıklamaları şu şekilde:

Bu ülkenin kaynakları bütün yaraları sarmaya ve yeni bir inşaya yeter ama bu kaynaklar halk için, insan için, kentlerin sağlam kurulması için, sağlıklı barınma ihtiyaçları için kullanılmıyor. Evsiz kalan, vicdansızca artırılan kiralar karşısında çaresiz bırakılan depremzedelerin bu sorunların sorumlusu elbette bu iktidarın kendisidir.

"Değişimi ancak kendi özgücümüzle başarabiliriz"