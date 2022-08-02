HDP ile İyi Parti arasında adaylık kavgası çıktı

HDP'li Ziya Pir, muhalefetin çıkaracağı aday Mansur Yavaş veya Meral Akneşer olursa oy verilmeyeceğini söyledi. Pir'in bu paylaşımına İyi Partili Mehmet Aslan'dan yanıt gecikmedi.

2023'te yapılacak seçimler yaklaşırken muhalefet partilerinin oluşturduğu 6'lı masa, Cumhurbaşkanı adayını belirleyemedi.

Adaylık için Kemal Kılıçdaroğlu, Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nun ismi geçerken, masaya dışarıdan destek veren ve Kandil'in Meclis'teki savunuculuğunu yapan HDP şerh düştü...

"Ne Mansur'a ne de Akşener'e HDP'lilerin vereceği oy yok"

HDP eski Diyarbakır Milletvekili Ziya Pir, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak "Kimse Mansur Yavaş'ı parlatmasın. Ne ona ne de Akşener'e HDP'lilerin vereceği oy yok." dedi.

Pir'in açıklamasına İyi Parti'den sert tepki geldi.

"Kirli ortaklarınızla beraber haddinizi bildireceğiz"

İyi Parti Genel İdare Kurulu Üyesi Mehmet Aslan, Pir'e yanıt verdi.

Twitter hesabından paylaşım yapan Aslan, "Gerçek faşist olmanız ve Türk düşmanlığınız şöyle dursun. AK Parti’nin gizli ortağı olduğunuzu her köşeye sıkıştığında gösteriyorsunuz! Mecbursunuz. Ama nafile, büyük Türk Milleti kirli ortaklarınızla beraber size haddinizi bildirecek." ifadelerini kullandı.