HDP İzmir milletvekili adayı, terör örgütüne üye olma suçundan tutuklandı HDP İzmir Milletvekili Adayı Arefe Meryem Yıldırım, 'terör örgütüne üye olma' suçlamasıyla çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İHA

30 Nisan'da Eskişehir, İstanbul, Ankara, İzmir, Isparta, Hatay, Kayseri ve Çanakkale'de terör örgütü MLKP'ye yönelik yapılan eş zamanlı operasyonda 10 şüpheli gözaltına alınmış, Operasyon çerçevesinde 3'ü HDP milletvekili adayı 10 şüpheli 4 Mayıs tarihinde adliyeye sevk edilmişti.

9 şüpheli serbest bırakıldı

Adliyeye sevk edilen HDP Eskişehir üçüncü sıra milletvekili adayı Muslum Koyun, İstanbul 1'inci bölge 16'ncı sıra adayı Burcu Ayyıldız ve İzmir 1'inci bölge 8'inci sıradan aday gösterilen Arefe Meryem Yıldırım'ın aralarında olduğu 10 şüpheliden Muslum Koyun "terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklanırken 9 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Örgüt üyeliğinden tutuklandı

Dosya savcısının ev hapsi cezasına itiraz etmesi üzerine hakkında yakalama kararı çıkarılan HDP İzmir 1. Bölge Milletvekili Adayı Arefe Meryem Yıldırım, ifade vermek için gittiği İzmir Adliyesi'nde tutuklandı.

"Örgüt üyeliği" iddiasıyla tutuklanan Yıldırım, cezaevine gönderildi.