HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan partisinin kendi cumhurbaşkanı adayı ile seçime gideceğini açıkladı.

Türkiye, 2023 genel seçimleri için gün sayıyor.

Partiler seçim çalışmalarına hız katarken, HDP'den gelen açıklama gündeme oturdu.

6'lı masada liderler arası kaos yaşanırken, gizli ortak HDP'nin ise dışarıdan destek olduğu biliniyor.

Millet İttifakı, seçime 5 ay kala adayını belirleyemezken, HDP'nin Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Kars'ta açıklamalarda bulundu.

HDP kendi adayı ile seçime gidiyor

Buldan, kendi adayları ile seçime gideceklerini ve adayın en kısa zamanda açıklanacağını vurguladı.

Millet İttifakı ile bir ortaklığı olmadığını savunan Pervin Buldan, şu ifadeleri kullandı;

"HDP kendi adayını çıkaracak"

“Biz halkların demokratik partisi olarak en kısa zamanda en yakın zamanda kendi cumhurbaşkanı adayımızı Türkiye halklarıyla paylaşacağız. Yani HDP kendi adayını çıkaracak, kendi adayını gösterecek ve seçimlere kendi adayıyla girecek.

HDP kendi cumhurbaşkanı adayını çıkaracak VİDEO

"Ortaklığımız yok, ilkesel yaklaşımlarımız var"

Bizim ne Cumhur İttifakı’yla ne Millet İttifakı’yla herhangi bir ortaklığımız yok. Ancak ilkesel yaklaşımlarımız elbette ki var. Bu ilkesel yaklaşımlarımızı zamanı geldiğinde oturup konuşabiliriz, zamanı geldiğinde müzakere edebiliriz, zamanı geldiğinde diyalog içinde olabiliriz. Ama HDP’nin şu anki kararı kendi adayıyla seçimlere gitmektir" diye konuştu.