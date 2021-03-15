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    HDP Kürtçe'nin resmi dil olması için komisyon kurdu

    HDP Kürtçe'nin resmi dil olması için komisyon kurdu

    HDP, Kürtçe'nin resmi dil olması için çalışmalara başlarken ilk olarak partideki vekillere Kürtçe öğretecek.
    • Haber Merkezi
    • 15.03.2021 - 07:57
    • Güncelleme : 15.03.2021 - 09:14
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    HDP bünyesinde, Kürtçe'nin eğitim dili olması ve resmen tanınması amacıyla çalışma yapmak üzere bir dil komisyonu kuruldu.

    Komisyon ilk olarak Kürtçe öğrenme kampanyası başlattı.

    Kampanya kapsamına aralarında Eş Genel Başkanlar Pervin Buldan ve Mithat Sancar’ın da bulunduğu 500 kişi, online Kürtçe ve Zazaca kursu almaya başladı.

    DİPLOMASİ YÜRÜTÜLECEK

    Komisyon, Kürtçe'nin halk arasında, özellikle çocuklar arasında, yaygınlaşması için çalışma yürütme,

    Kürtçe’nin resmi dil olarak kabul edilmesi için diplomasi alanında çalışma yürütmesi, basın açıklamalarını Kürtçe ve Türkçe yapılması gibi kararlar aldı.

    HDP Kürtçe nin resmi dil olması için komisyon kurdu #1

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