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    HDP Muş binası, evlat nöbetindeki ailelerin sesini bastırmaya çalıştı

    Evlat nöbetlerini HDP Muş İl Binası önünde sürdüren aileler, sloganlar attı. HDP İl Binası'ndaki partililer, ailelerin seslerini bastırmak için müzik sesi açtı.
    • 02.11.2022 - 13:09
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    HDP Muş binası, evlat nöbetindeki ailelerin sesini bastırmaya çalıştı

    Evlatları PKK tarafından dağa kaçırılan ailelerin evlat nöbetleri kararlılıkla sürüyor.

    Muş’ta çocuklarının kaçırılmasından HDP’yi sorumlu tutan annelerin evlat nöbeti devam ediyor.

    Parti binası önüne gelerek HDP ve PKK’dan çocuklarını isteyen anneler, evlatlarına kavuşacakları günü bekliyor.

    Evlatlarını geri istediler

    Anneler evlatlarının geri dönmeleri için, "Yavrumu verin bana", "Anneler direniyor", "Artık yeter, bırakın evlatlarımızı" ve "Artık yeter, yakamızdan düşün" yazılı dövizler açtı.

    HDP binasından müzik sesi yükseldi

    HDP Muş İl Örgütü binasındaki bazı partililer ise yüksek sesli müzik açtı. Duruma tepki gösteren anneler, polis tarafından sakinleştirildi.

    HDP Muş binası, evlat nöbetindeki ailelerin sesini bastırmaya çalıştı #1

    HDP Muş binası, evlat nöbetindeki ailelerin sesini bastırmaya çalıştı #2

    HDP Muş binası, evlat nöbetindeki ailelerin sesini bastırmaya çalıştı #3


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