HDP olağanüstü büyük kongre kararı aldı Kandil'in partisi HDP'de, seçim kaybı ve Kemal Kılıçdaroğlu'na verilen desteğin boşa gitmesi nedeniyle değişim sinyali verildi.

AA & Ensonhaber

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhur İttifakı'nın seçim zaferinden sonra Millet İttifakı'nın destekçileri değişim sürecini başlattı.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun kazanması için aday çıkarmayan ve tüm imkanlarıyla çalışma yapan HDP'de yaşanan oy kaybının faturası kesiliyor.

HDP Sözcüsü Ebru Günay, partisinin olağanüstü büyük kongre sürecinin başladığını bildirdi.

Hata ve yanlışlardan ders çıkaracaklar

Günay, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, seçim sonrası değerlendirme süreçlerini başlattıklarını, öz eleştiri mekanizmasını işleterek hata ve yanlışlardan ders çıkaracaklarını söyledi.

Günay, şu ifadeleri kullandı:

Bu dönemin karşılıklı muhasebesini yaparak, sahici ve onarıcı bir eleştiri, öz eleştiri sürecinden geçip siyasete taşıdığımız tüm iradeyle yeniden buluşarak yüksek bir moralle büyük kongreye yürüyelim. Bizler için yeni dönem başladı. Örgütlü bir muhasebe sürecini büyük konferans ve kongreyle tamamlayacağız.

Günay, olağanüstü büyük kongre tarihini parti kurulları ve halkla yapacakları toplantıların sonucunda belirleyeceklerini kaydetti.

Meral Akşener'e rakip çıkabilir

Seçimden sonra Kemal Kılıçdaroğlu'nun istifasını isteyenlerin sayısının artması nedeniyle CHP’de ertelenen kurultay çağrısı yeniden yüksek sesle ifade edilirken İyi Parti’de ise 24-25 Haziran’da yapılacak olan kurultayda Meral Akşener’e rakip çıkma ihtimali olduğu gelen bilgiler arasında yerini aldı.

Meclis'e 43 vekil sokmayı başaran İyi Parti'de, Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına verilen destek kararı yeniden tartışılmaya başlandı.