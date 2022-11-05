HDP'den Fincancı'ya destek: Şebnem hoca siyasi rehinedir

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, TSK'yı kimyasal silahla suçlayan TTB Başkanı Şebnem Fincancı'ya sahip çıktı. Sancar, "O da bir siyasi rehinedir" diye konuştu.

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı, PKK'nın yayın organında bir programa katılarak Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) PKK'ya yönelik operasyonlarında kimyasal silah kullandığını söylemişti.

Bu iftiradan sonra yargı ve emniyet harekete geçti.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma çerçevesinde Fincancı, İstanbul'da gözaltına alındı.

Tutuklandı

Terör örgütü propagandası yapmak suçlamasıyla gözaltına alınan Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı, çıkarıldığı Ankara Adliyesi 3. Sulh Ceza hakimliğince tutuklanarak Sincan Kapalı Kadın Cezaevi'ne gönderildi.





HDP destek çıktı

Evinde yapılan aramada örgütsel el kitapları ve mermi ele geçirilen Korur'a en önemli destek aynı çizgide siyaset yapan PKK'nın siyasi uzantısı HDP'den geldi.

Ankara'da partisinin programında konuşan HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı'ya sahip çıktı.

HDP'den Fincancı'ya destek geldi: Şebnem hoca siyasi rehinedir

"Şebnem hoca siyasi rehinedir"

Mithat Sancar, "TTB de bir geleneği temsil ediyor. 12 Eylül’de idama karşı çıkan, en zor şartlarda insan hakları ve halk sağlığı mücadelesini kararlılıkla yürüten bir örgüt bu. Bu aynı zamanda barış mücadelesinde ısrar ve inat demektir. Şebnem Hoca’nın savaş politikalarına karşı çıkışı tam da bu güzel ve zengin geleneği en iyi şekilde temsil ettiği için şimdi rehin olarak alınmıştır. O da bir siyasi rehinedir. Onun şahsında, ona yönelik bu kumpas örneğinde, bütün meslek örgütlerini sindirmek ve ellerinden gelirse buraya da kayyum atamak istiyorlar." ifadelerini kullandı.

Sancar programda yaptığı konuşmada, meslek örgütlerine yönelik operasyonların derinleşeceğini söyledi.