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    HDP'den hesaplarının bloke edilmesine tepki

    HDP'den hesaplarının bloke edilmesine tepki

    HDP'li vekil Filiz Kerestecioğlu, hesaplarına konulan blokenin mücadelelerini engellemeyeceğini belirterek "Bunu kendiniz yargılanırken anlayacaksınız" dedi.
    • Haber Merkezi
    • 05.01.2023 - 19:49
    • Güncelleme : 05.01.2023 - 20:18
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    PKK terör örgütünün siyasi ayağı HDP'nin kapatılması için yargı süreci devam ediyor.

    Dava süreci göz önüne alınarak Yargıtay Başsavcısı, HDP'nin Hazine gelirlerinin engellenmesini talep etmiş, Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) başvuruda bulunmuştu.

    Bunun üzerine talebi görüşen AYM, HDP'nin Hazine yardımı ödenen hesaplarına bloke konulmasına karar verdi.

    HDP Ankara Milletvekili Filiz Kerestecioğlu, konuyu TBMM'ye taşıdı.

    "Kendiniz yargılanırken anlayacaksınız"

    Tepkisini kürsüden duyuran Kerestecioğlu, hesaplarına konulan blokenin mücadelelerini engellemeyeceğini belirterek "Bunu kendiniz yargılanırken anlayacaksınız" dedi.

    "Siz ne zannediyorsunuz? Bizim hesaplarımıza bloke konunca bizim mücadelemize de bloke konulabileceğini mi zannediyorsunuz?" diyen Kerestecioğlu, şu ifadeleri kullandı:

    "Bizle baş edemezsiniz"

    "Bu halk gerçekten HDP'yi bırakacak, HDP'den vazgeçecek mi sanıyorsunuz? Biz mücadeleye aynı şekilde devam edeceğiz, hiçbir blokaj bizim önümüzde duramaz.

    Siyasi zekayla baş edemediğiniz için bugün yargı kararıyla bizle baş etmeye çalışıyorsunuz. Baş edemezsiniz.

    Bu yol, yol değil. Gerçekten bunu anlayacaksınız. Kendiniz yargılanırken de bunu anlayacaksınız."

    HDP'den hesaplarının bloke edilmesine tepki VİDEO

    HDP den hesaplarının bloke edilmesine tepki #1


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