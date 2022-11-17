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    HDP'den LGBT'ye destek

    HDP'li Züleyha Gülüm, "LGBT'li bireylerin varoluşlarına yönelik ciddi bir saldırı dalgası var" dedi.
    • Haber Merkezi
    • 17.11.2022 - 14:59
    • Güncelleme : 17.11.2022 - 15:17
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    HDP'den LGBT'ye destek

    HDP İstanbul Milletvekili Züleyha Gülüm, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, toplumda kısaca LGBT olarak bilinen kişilerin, nefret suçlarına maruz kaldıklarını ileri sürdü.

    "Saldırı dalgası var"

    "Bugün LGBT'li bireylerin varoluşlarına yönelik ciddi bir saldırı dalgası olduğunu" savunan Gülüm, "İktidar bu meselede geçmiş dönemde söylediği sözlerden çark ederek LGBT'lileri hedef gösteren bir siyaset izliyor. LGBT artılar, cinsel yönelim ve cinsiyet kimliğinden ötürü nefret cinayetlerine, şiddete, damgalanmaya ve yaşamın her alanında ayrımcılığa uğramaya devam ediyor." ifadelerini kullandı.

    HDP den LGBT ye destek #1


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