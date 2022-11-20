HDP'den PKK'lı teröristlere başsağlığı mesajı

Terör hedeflerine sınır ötesi operasyondan rahatsız olan HDP, teröristler için "Hayatını kaybedenleri rahmetle anıyoruz" dedi.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye ve Irak'ta terör örgütü YPG/PKK'ya yönelik başlattığı harekattan rahatsız olanlar arasına HDP de eklendi.

Daha önce HDP’nin Avrupa Temsilciliği'nden yapılan açıklamada, "tüm saldırıların durdurulması" istenmişti.

HDP Genel Merkezi'nin açıklamasında da skandal ifadelere imza atılarak teröristlere rahmet dilendiği görüldü.

Öldürülen teröristlere rahmet dilediler

Söz konusu açıklamada, "Kobani, Tel Rıfat ve Şengal’e yönelik gerçekleştirilen eş zamanlı hava saldırılarını son derece yanlış ve tehlikeli buluyor, saldırılarda hayatını kaybedenleri rahmetle anıyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz." denildi.

Ayrıca uluslararası çevrelere, "Saldırıları kınayın, sesinizi yükseltin" şeklinde çağrılar yapıldı.

HDP: Hava saldırıları son bulmalı

İstanbul Taksim'de terör örgütünce düzenlenen bombalı saldırıda yaşamını yitirenler için ise aynı duyarlılığın sergilenmediği dikkatlerden kaçmadı.

HDP'nin "TSK’nın hava saldırıları bir an önce son bulmalıdır" başlıklı açıklamasında, harekatın "meşruiyetten yoksun" olduğu şeklinde asılsız iddialar öne sürüldü.

MSB: Meşru müdafaa haklarımız doğrultusunda icra edildi

Bu arada Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kılıç Hava Harekatı'na ilişkin yaptığı açıklamada, meşru müdafaa hakkı vurgusu yaptı.

Bakanlığın açıklamasında, "Birleşmiş Milletler Antlaşması'nın 51'inci maddesinden doğan meşru müdafaa haklarımız doğrultusunda, Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde bulunan ve teröristler tarafından ülkemize saldırılarda üs olarak kullanılan bölgelere Pençe-Kılıç Hava Harekatı icra edilmiştir." denildi.

Suriye ve Irak'ta terör hedefleri ateş altında ViDEO