HDP'den Taksim'deki patlamayla ilgili açıklama

HDP'den yapılan açıklamada "Taksim'deki patlamadan derin üzüntü ve acı duyuyoruz, halkımızın başı sağolsun" denildi.

Türkiye bugün, İstanbul Beyoğlu'ndaki patlamayla sarsıldı.

Saat 16.20 sıralarında meydana gelen patlama, büyük panik yarattı.

Patlamada 4'ü olay yerinde 2'si hastanede olmak üzere 6 kişi hayatını kaybetti, 53 kişinin de yaralandığı öğrenildi..

HDP'den taziye mesajı

Terör saldırısı olduğu düşünülen patlamayla ilgili, HDP taziye mesajı yayınladı.

Patlama nedeniyle parti olarak derin acı ve üzüntü duydukları belirtilen açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Üzüntümüz ve acımız büyük"

"Bugün İstanbul İstiklal Caddesi'nde yaşanan ve şimdiye kadar 6 yurttaşımızın hayatını kaybetmesine, 53 kişinin de yaralanmasına neden olan patlamadan dolayı derin acı ve üzüntü duyuyoruz. Üzüntümüz ve acımız büyük, hayatını kaybeden yurttaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar, halkımıza başsağlığı diliyoruz."