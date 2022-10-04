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    HDP'den terörden tutuklulara destek için yürüyüş

    HDP'den terörden tutuklulara destek için yürüyüş

    Terör örgütü PKK'ya üyelikten tutuklananlar için HDP'li vekiller, Adalet Bakanlığı’na yürüyüş yaparak randevusuz görüşme eylemi gerçekleştirdi.
    • Haber Merkezi
    • 04.10.2022 - 11:47
    • Güncelleme : 04.10.2022 - 12:03
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    Türkiye'nin terörle mücadelesi hem yurt içi hem de yurt dışında aralıksız devam ediyor.

    Terörle mücadelede PKK'nin siyasi ayağıyla da mücadele sürerken Kandil'in siyasi ayağı olan HDP'den tepki geldi.

    Konuyla ilgili HDP Grup Başkanvekilleri Meral Danış Beştaş ve Saruhan Oluç önderliğinde dün HDP milletvekilleri, terör tutukluları için Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ile görüşmek için TBMM’den Adalet Bakanlığı’na yürüdü.

    Randevusuz yürüyüş

    Bir gazetecinin görüşme için “Randevu aldınız mı?” sorusuna HDP'li Oluç, “Randevu almadık, almamız gerektiğini düşünmüyoruz.” yanıtını vererek akıllara CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun randevusuz eylemlerini getirdi.

    Yürüyüş sırasında ise HDP milletvekilleri, yaptıkları taşkınlıkla polise zor anlar yaşattı.

    HDP'den terörden tutuklulara destek için yürüyüş ViDEO

    "İnfazlar yakılmasın"

    Terör tutuklularının hapishanede kötü muameleye uğradıklarını iddia eden eden HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, "Cezaevlerinde yaşanan hak ihlalleri, işkence, tecrit, sürgün… Daha birçok hak ihlali, artık Türkiye’nin her tarafından çığlıklar yükseltir hale geldi." dedi.

    Tutuklulara yönelik tecridin bitmesi gerektiğini belirten Danış, "Bir an önce bitmesi gerekiyor. İnfazların yakılmaması gerekiyor. HDP bu konuda asla geri adım atmayacak." ifadelerini kullandı.

    HDP den terörden tutuklulara destek için yürüyüş #1

    HDP den terörden tutuklulara destek için yürüyüş #2


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