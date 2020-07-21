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    HDP'li Batman Belediye Başkanı Demir'e terör gözaltısı

    HDP'li Batman Belediye Başkanı Demir'e terör gözaltısı

    Hakkında yürütülen terör soruşturması kapsamında İçişleri Bakanlığınca görevinden uzaklaştırılan HDP'li Batman Belediye Başkanı Mehmet Demir, gözaltına alındı.
    • AA & Ensonhaber
    • 21.07.2020 - 20:05
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    HDP'li Batman Belediye Başkanı Demir'e terör gözaltısı

    Batman'da terör soruşturması kapsamında aralarında 23 Mart'ta gözaltına alınarak İçişleri Bakanlığı'nca görevinden uzaklaştırılan HDP'li Belediye Başkanı Mehmet Demir'in de bulunduğu 12 şüpheli, adli kontrol hükümlerince serbest bırakılmıştı.

    MARTTA SORUŞTURMA AÇILMIŞ, GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILMIŞTI

    Demir, hakkında devam eden adli işlem süreçleri göz önünde bulundurularak, İçişleri Bakanlığı'nın onayıyla geçici bir tedbir olarak görevinden uzaklaştırılmıştı.

    Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 9 Ekim 2018 tarihinde başlatılan soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan Demir, bugün gözaltına alındı.

    HDP İL BİNASINDAN ÇIKARKEN YAKALANDI

    Görevinden uzaklaştırılan Demir, HDP il binasından çıkarken İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı.

    Gözaltına alınan Mehmet Demir'in Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.

    HDP'li Batman Belediye Başkanı Demir'e terör gözaltısı #1

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