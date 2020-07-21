HDP'li Batman Belediye Başkanı Demir'e terör gözaltısı

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Hakkında yürütülen terör soruşturması kapsamında İçişleri Bakanlığınca görevinden uzaklaştırılan HDP'li Batman Belediye Başkanı Mehmet Demir, gözaltına alındı.

Batman'da terör soruşturması kapsamında aralarında 23 Mart'ta gözaltına alınarak İçişleri Bakanlığı'nca görevinden uzaklaştırılan HDP'li Belediye Başkanı Mehmet Demir'in de bulunduğu 12 şüpheli, adli kontrol hükümlerince serbest bırakılmıştı.

MARTTA SORUŞTURMA AÇILMIŞ, GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILMIŞTI

Demir, hakkında devam eden adli işlem süreçleri göz önünde bulundurularak, İçişleri Bakanlığı'nın onayıyla geçici bir tedbir olarak görevinden uzaklaştırılmıştı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 9 Ekim 2018 tarihinde başlatılan soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan Demir, bugün gözaltına alındı.

HDP İL BİNASINDAN ÇIKARKEN YAKALANDI

Görevinden uzaklaştırılan Demir, HDP il binasından çıkarken İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı.

Gözaltına alınan Mehmet Demir'in Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.