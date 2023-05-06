HDP'li Celadet Gaydalı, Bitlislilere hakaret etti HDP Bitlis Milletvekili Celadet Gaydalı, şehirde yapılan mitingde kendilerine oy vermeyen vatandaşları 'ahmak' olarak nitelendirdi. Gaydalı'nın sözleri kısa sürede büyük tepki topladı.

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Terörle arasına bir türlü mesafe koyamayan HDP, Kemal Kılıçdaroğlu ile bir görüşme gerçekleştirmişti.

HDP görüşme sonrası Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleme kararı aldı.

Görüşmeye ilişkin detaylar açıklanmazken, HDP cephesinden neredeyse her gün 'Selahattin Demirtaş ve Abdullah Öcalan'a özgürlük talepleri gelmeye başladı.

HDP'li vekilden skandal sözler: Allah'a şükür Bitlis'te ahmak oranımız az, her geçen gün de azalıyor

Ancak bu sefer HDP başka bir şekilde karşımıza çıktı.

HDP, Bitlis'te bir miting düzenledi.

Mitingde partisinin milletvekili olan Celadet Gaydalı, Bitlisliler için skandal ifadeler kullandı.

Gaydalı, kendileri gibi düşünmeyip HDP'ye oy vermeyen vatandaşlara 'ahmak' dedi.

HDP'li Gaydalı, "Gerçekleri işiterek hala söylenen yalanlara inanmak ahmaklıktır. Allah'a şükür Bitlis'te ahmak oranımız az, her geçen gün de azalıyor, onlar da uyanıyor inşallah" dedi.

Tepki çekti

Öte yandan Gaydalı'nın kendilerine oy vermeyen Bitlislilerle ilgili sözleri sosyal medyada tepki çekti.

Vatandaşlar, Bitlislilere 'ahmak' diyen Gaydalı'yı topa tuttu.

"Milleti ahmak yerine koyan bu zihniyete halkımız sandıkta gereken cevap verecektir inşAllah", "Bitlis evliyalar diyarıdır, ahmaklar diyarı değil." diyen vatandaşlar Gaydalı'ya yüklendi.