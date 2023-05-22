HDP'li Hasip Kaplan: 28 Mayıs'ta Kılıçdaroğlu seçilecek, Selo gelecek HDP'li Hasip Kaplan, Kemal Kılıçdaroğlu'na destek verdi. Kaplan sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamalarda, "28 Mayıs’ta Kılıçdaroğlu seçilecek. Tayyip gidecek, Selo gelecek" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden önce HDP'nin desteğini arkasına alan Kemal Kılıçdaroğlu, umduğunu bulamadı.

HDP'ye rağmen seçimleri kaybeden Kemal Kılıçdaroğlu, bu defa milliyetçilerden yana tavır sergilemeye başladı.

Milliyetçilerin oyuna ihtiyaç duyan Kemal Kılıçdaroğlu, HDP ile birlikte hareket etmediğini söylemeye başladı.

Ancak HDP'den yeniden Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceklerine yönelik açıklamalar geldi.

Akabinde de HDP'li Hasip Kaplan, Kılıçdaroğlu'na desteğini açıklayarak milliyetçilik planlarını bozdu.

Hasip Kaplan'dan tepki çeken açıklamalar

HDP'nin Kemal Kılıçdaroğlu'na verdiği destek tam gaz sürüyor.

Hem milletvekilliği hem de Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde hüsrana uğrayan Kemal Kılıçdaroğlu, milliyetçilik oyununda da kaybedecek gibi duruyor.

Bu defa HDP'li Hasip Kaplan, Kemal Kılıçdaroğlu'na destek verdiğini sosyal medyadan açıkladı.

Sosyal medya hesabı Twitter üzerinden açıklamalarda bulunan Kaplan,

''28 Mayıs'ta Kemal Kılıçdaroğlu seçilecek, tek adam rejimini bitireceğiz.'' ifadelerini kullandı.

Hasip Kaplan durmuyor

''Türkiye yeni bir dünyaya uyanacak.'' diyen Hasip Kaplan, Selahattin Demirtaş'ı özgürleştireceklerini şu sözlerle ilan etti:

"28 Mayıs'ta Tayyip gidecek Selo gelecek."