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    HDP'li Hüda Kaya'dan, 'Türkiye'de camilere saldırı düzenleniyor' algısı

    HDP'li Hüda Kaya'dan, 'Türkiye'de camilere saldırı düzenleniyor' algısı

    Kaya, İsrail'in kanlı saldırıları üzerinden Türkiye'yi hedef almaya kalktı.
    • AA & Ensonhaber
    • 08.05.2021 - 12:13
    • Güncelleme : 08.05.2021 - 12:15
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    HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya, sosyal medya hesabından skandal bir paylaşımda bulundu.

    İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'daki cemaate saldırılar düzenledi.

    SALDIRILAR ÜZERİNDEN TÜRKİYE'Yİ HEDEF ALDI

    Mescid-i Aksa’da namaz kılan cemaatin hedef alındığı saldırılarda 205 Filistinli yaralandı.

    Türkiye'de iktidar ve muhalefetten birçok isim, İsrail'in zorbalığını şiddetle kınayan açıklamalarda bulundu. Saldırıyla ilgili açıklama yapmayan HDP ve partinin milletvekili Hüda Kaya ise Tel Aviv'in zulmünü siyasete alet etti.

    SKANDAL PAYLAŞIM

    Mescid'i Aksa'da cemaate saldırı haberini paylaşan Kaya, "Türkiye'yi kıskanıyor" diye yazarak, Türkiye'deki camilere saldırılar düzenlendiği yönünde algı oluşturmaya çalıştı.

    HDP li Hüda Kaya dan, Türkiye de camilere saldırı düzenleniyor algısı #1

    MESCİD-İ AKSA'DAKİ SALDIRI

    Doğu Kudüs’ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Harem-i Şerif savaş alanına dönüştü.

    İsrail polisi, ses bombaları ve plastik mermiyle cemaate müdahale ederken, Filistinli gençler ise taşlar ve cam şişelerle karşılık verdi.

    HDP li Hüda Kaya dan, Türkiye de camilere saldırı düzenleniyor algısı #2

    YARALI SAYISI 205'E YÜKSELDİ

    İsrail polisinin, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa, Eski Şehir bölgesinin Şam Kapısı ve Şeyh el-Cerrah mahallesinde Filistinlilere yönelik saldırılarında yaralananların sayısının 205'e yükseldiği bildirildi.

    İsrail güçlerinin, dün akşam iftardan kısa bir süre sonra Doğu Kudüs'ün farklı noktalarında plastik mermi ve ses bombalarıyla düzenlediği saldırılarda yaralananlara ilişkin Filistin Kızılayı'ndan yazılı açıklama yapıldı.

    HDP li Hüda Kaya dan, Türkiye de camilere saldırı düzenleniyor algısı #3

    SAHRA HASTANESİ KURULDU

    Açıklamada, söz konusu saldırılarda 205 Filistinlinin yaralandığı, bunlardan 88'inin Kudüs'teki hastanelere kaldırıldığı, diğerlerinin ise ayakta tedavi edildiği aktarıldı.

    Yaralanmaların çoğunun plastik mermiyle yüz, göz ve göğüs bölgesinden olduğuna değinilen açıklamada, Filistin Kızılayının, hastanelerde doluluk yaşanması nedeniyle bölgede sahra hastanesi kurduğu ifade edildi.

    HDP li Hüda Kaya dan, Türkiye de camilere saldırı düzenleniyor algısı #4

    HDP li Hüda Kaya dan, Türkiye de camilere saldırı düzenleniyor algısı #5

    İsrail polisi, Mescid-i Aksa'daki cemaate saldırdı ViDEO

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